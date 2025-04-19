Sıcak havaların ölümcül sivrisinek kabusu geri döndü!
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan sıcaklıklarla yumurtalarından çıkmaya başlayan sivrisinekler için Kolombiya'da kırmızı alarm verildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı tüm vatandaşların 2 ay içinde sarıhumma aşısı olması gerektiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Yaz aylarında özellikle gecelerimizi kabusa çeviren sivrisinekler ile ilgili uzmanlardan kritik uyarılar peş peşe geliyor.
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Yazın artan sivrisinek ısırıkları sonrası bilinçsiz yapılan bazı uygulamaların enfeksiyonlara yol açtığı belirten uzmanlar "sivrisinek ısırığına yapılmaması gerekenleri" açıkladı.
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Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Havva Hilal Ayvaz Çelik, sivrisinek ısırıklarına karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.
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Öte yandan Kolombiya Sağlık Bakanlığı, sarıhumma virüsünün ‘aktif dolaşımı’ nedeniyle ülke genelinde sağlık acil durumu ilan etti.
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