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Sıcak havaların ölümcül sivrisinek kabusu geri döndü!

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan sıcaklıklarla yumurtalarından çıkmaya başlayan sivrisinekler için Kolombiya'da kırmızı alarm verildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı tüm vatandaşların 2 ay içinde sarıhumma aşısı olması gerektiğini açıkladı.

Kaynak: İHA
Sıcak havaların ölümcül sivrisinek kabusu geri döndü! - Resim: 1

Yaz aylarında özellikle gecelerimizi kabusa çeviren sivrisinekler ile ilgili uzmanlardan kritik uyarılar peş peşe geliyor.

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Sıcak havaların ölümcül sivrisinek kabusu geri döndü! - Resim: 2

Yazın artan sivrisinek ısırıkları sonrası bilinçsiz yapılan bazı uygulamaların enfeksiyonlara yol açtığı belirten uzmanlar "sivrisinek ısırığına yapılmaması gerekenleri" açıkladı.

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Sıcak havaların ölümcül sivrisinek kabusu geri döndü! - Resim: 3

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Havva Hilal Ayvaz Çelik, sivrisinek ısırıklarına karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

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Sıcak havaların ölümcül sivrisinek kabusu geri döndü! - Resim: 4

Öte yandan Kolombiya Sağlık Bakanlığı, sarıhumma virüsünün ‘aktif dolaşımı’ nedeniyle ülke genelinde sağlık acil durumu ilan etti.

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