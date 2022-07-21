Sigara içenler dikkat: Günde 1 avuç tüketerek ciğerlerinizi temizleyin: İşte ciğer devası besinler
Sigaranın ciğerlere verdiği zararla herkes tarafından bilinmekte. Bu zararı en aza indirmek için tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte ciğerleri baştan aşağı temizleyen o besinler...
Protein ve lif içermesinin yanında folat ve K vitamini deposu, kalp ve kemik sağlığı için oldukça faydalı. Akciğer kanseri olmak üzere pek çok konuda şifalı, ciğer sağlığını korumak için mutlaka tüketilmesi öneriliyor. Günde 1 avuç kadar tüketmek kısa sürede tüm ciğerlerin temizlenmesine yardımcı oluyor, gözler için en faydalı yiyecek olarak biliniyor. Beyin sağlığı için oldukça faydalı, mide sağlığı için en ideal besin olarak tüketilmesi öneriliyor. İşte ciğerleri baştan aşağı temizleyen o besinler...
Pek çok gıda hakkında doğru bilinen birçok yanlış var. Şimdi bunları sorgulamanın tam zamanı. Örnek olarak çikolata sağlığınız için zararlı bir yiyecek değildir. Bu çok yaygın olarak bilinen bir yanlış olmasıyla insanları da yanlış yönlendirir. Bilimin ışığında doğru bilinen yanlışları sizler için sıralıyoruz. İşte birçok insanın bilmediği sağlıklı beslenme tüyoları.
Sabah'ta yer alan habere göre; beslenme tercihlerimiz genel sağlığımız üzerinde de oldukça etkilidir. Bu nedenle neyin iyi geldiğini bilmek ve onları tüketmeye özen göstermek büyük önem taşımaktadır.
MARUL SEÇERKEN DİKKAT Marul seçimi yaparken görüntüsü ve dokusu dışında hepsinin benzer besin değerlerine sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu çok da doğru değildir. Tercih edeceğiniz marul tipi sağlığınız için farklı yararlar sağlayabilir. Örneğin iceberg olarak bilinen ve sıkça tercih edilen marul, 100 gramında 1 gram protein ve lif içermesinin yanında folat ve K vitamini deposudur. Bu besin kalp ve kemik sağlığı için oldukça faydalıdır. Ancak en yararlı marul türü değildir.
Onun yerine tercih edebileceğiniz roman marulu aslında çok daha yararlıdır. 100 gramının içerisinde 1 gram protein ve 2 gram lif bulunmaktadır. Aynı zamanda içerisinde folat ve K vitamini iceberg maruldan çok daha fazladır. Aynı zamanda antioksidan etkisiyle kalp sorunlarına ve iltihaplanmaya karşı bire birdir.