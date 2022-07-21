Sigara içenler dikkat: Günde 1 avuç tüketerek ciğerlerinizi temizleyin: İşte ciğer devası besinler

Protein ve lif içermesinin yanında folat ve K vitamini deposu, kalp ve kemik sağlığı için oldukça faydalı. Akciğer kanseri olmak üzere pek çok konuda şifalı, ciğer sağlığını korumak için mutlaka tüketilmesi öneriliyor. Günde 1 avuç kadar tüketmek kısa sürede tüm ciğerlerin temizlenmesine yardımcı oluyor, gözler için en faydalı yiyecek olarak biliniyor. Beyin sağlığı için oldukça faydalı, mide sağlığı için en ideal besin olarak tüketilmesi öneriliyor. İşte ciğerleri baştan aşağı temizleyen o besinler...

Pek çok gıda hakkında doğru bilinen birçok yanlış var. Şimdi bunları sorgulamanın tam zamanı. Örnek olarak çikolata sağlığınız için zararlı bir yiyecek değildir. Bu çok yaygın olarak bilinen bir yanlış olmasıyla insanları da yanlış yönlendirir. Bilimin ışığında doğru bilinen yanlışları sizler için sıralıyoruz. İşte birçok insanın bilmediği sağlıklı beslenme tüyoları.