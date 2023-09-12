Sigara içenlere bir büyük müjde(!) daha!
Her nefeste yavaş yavaş öldüren sigara için bilim insanları çığır açacak bir çalışmaya imzasını attı.
Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, sigara alışkanlığının insan sağlığına olumsuz bir etkisi daha tespit edildi.
Kanserden kalp rahatsızlıklarına, şeker hastalığından solunum yolu rahatsızlıklarına kadar birçok zararı bulunan sigara tüketiminin akıl sağlığını da olumsuz etkilediği açıklandı.
Bilim insanları sigara içmenin depresyon, bipolar kişilik bozukluğu ve şizofreni gibi rahatsızlıkların sebebi olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmayı yürüten bilim insanı Dr. Doug Speed, “Rakamlar her şeyi anlatıyor. Sigara içmek akıl sağlığını bozuyor. Her ne kadar tek sebep sigara içmek olmasa da sigara tüketmek akıl sağlığı sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılma riskini yüzde 250 artırıyor” dedi.