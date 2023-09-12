Sigara içenlere bir büyük müjde(!) daha!

Araştırmayı yürüten bilim insanı Dr. Doug Speed, “Rakamlar her şeyi anlatıyor. Sigara içmek akıl sağlığını bozuyor. Her ne kadar tek sebep sigara içmek olmasa da sigara tüketmek akıl sağlığı sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılma riskini yüzde 250 artırıyor” dedi.