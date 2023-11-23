Sigara içenlere bir ''müjde'' daha: İçmenize gerek yokmuş!
Sigara kullanımının adım adım ölüm olduğu gerçeğine bir acı gerçek daha eklendi. Sigara sadece içilirken değil, dumanını solurken de kanser yapıyor.
Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklama yapan Doç. Dr. Serdar Karakaya, akciğer kanserinin erkeklerde ve kadınlarda dünyada en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu ve her iki cinsiyette kanserden ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyledi.
Sigara kullanımının akciğer kanserinin en yaygın sebebi olduğunun altını çizen Karakaya, “Pasif sigara içiciliği de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında arttırmaktadır." dedi.
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği İç Anadolu Bölge Temsilcisi Doç. Dr. Serdar Karakaya, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin erkeklerde ve kadınlarda dünyada en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu ve her iki cinsiyette kanserden ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyledi.
Sigara kullanımının akciğer kanserinin en yaygın sebebi olduğunun altını çizen Karakaya, tütün kullanımının vakaların yüzde 85-90’ından sorumlu olduğunu vurguladı.