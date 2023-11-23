Sigara içenlere bir ''müjde'' daha: İçmenize gerek yokmuş!

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği İç Anadolu Bölge Temsilcisi Doç. Dr. Serdar Karakaya, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin erkeklerde ve kadınlarda dünyada en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu ve her iki cinsiyette kanserden ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyledi.