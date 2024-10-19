Sigaranın bir ''mucizesi'' daha ortaya çıktı: Sigara içenler ''öldüm artık içemem'' diye üzülmeyecek
Arkeologlar tarafından yapılan bir araştırma, tütünün, sigara içenlerin kemiklerinde sadece yaşamları boyunca değil, ölümlerinden sonra da yüzyıllar boyunca kalıcı izler bıraktığını ortaya koydu.
Leicester Üniversitesi'nden araştırmacılar, 12. ve 19. yüzyıllar arasında İngiltere'de gömülmüş insan kalıntılarını inceleyerek, tütünün, kemikler üzerindeki derin etkisini ve kırık riskinin artması gibi kemikle ilgili durumlarla bağlantısını ortaya çıkardı.
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Çalışma, tütünün yaklaşık 500 yıl önce Batı Avrupa'ya girişinin insan iskelet yapısında nasıl önemli değişikliklere yol açtığını vurguluyor.
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Arkeologlar, bir iskeletin sigara içen birine ait olup olmadığını belirlemek için diş kanıtlarına dayanıyor, pipo kullanımının neden olduğu lekeleri veya aşınmayı arıyorlardı.
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Ancak, dişler eksik olduğunda ya da günümüze ulaşmadığında bu yöntem genellikle etkisiz kalıyordu.
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