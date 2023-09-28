Sigarayı bırakamama nedenininiz bu olabilir
Her nefeste adım adım ölüme yaklaştıran sigara için yapılan bir araştırma korkunç bir ayrıntıyı gözler önüne serdi.
Oslo Üniversitesindeki Norveç Zihinsel Bozukluklar Araştırma Merkezinden Dr. Linn Rodevand liderliğindeki ekip, şizofreni ile kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinin ilişkisini inceledi.
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Bilim insanları, şizofreni hastalarının sigara içmeye genetik yatkınlığının olduğunu ortaya koydu.
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Bilim insanları, şizofreni ile KVH risk faktörleri, özellikle de sigara içmeye başlama ve vücut kitle indeksi arasında kapsamlı bir genetik örtüşme tespit etti.
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Araştırmacılar, şizofreni ile sigara içme arasındaki genetik örtüşmenin, şizofreni hastalarının nikotinin bağımlılık yapıcı özelliklerinden daha fazla etkilenebileceği anlamına geldiğine işaret etti.
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