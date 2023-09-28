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Sigarayı bırakamama nedenininiz bu olabilir

Her nefeste adım adım ölüme yaklaştıran sigara için yapılan bir araştırma korkunç bir ayrıntıyı gözler önüne serdi.

Sigarayı bırakamama nedenininiz bu olabilir - Resim: 1

Oslo Üniversitesindeki Norveç Zihinsel Bozukluklar Araştırma Merkezinden Dr. Linn Rodevand liderliğindeki ekip, şizofreni ile kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinin ilişkisini inceledi.

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Sigarayı bırakamama nedenininiz bu olabilir - Resim: 2

Bilim insanları, şizofreni hastalarının sigara içmeye genetik yatkınlığının olduğunu ortaya koydu.

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Sigarayı bırakamama nedenininiz bu olabilir - Resim: 3

Bilim insanları, şizofreni ile KVH risk faktörleri, özellikle de sigara içmeye başlama ve vücut kitle indeksi arasında kapsamlı bir genetik örtüşme tespit etti. 

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Sigarayı bırakamama nedenininiz bu olabilir - Resim: 4

Araştırmacılar, şizofreni ile sigara içme arasındaki genetik örtüşmenin, şizofreni hastalarının nikotinin bağımlılık yapıcı özelliklerinden daha fazla etkilenebileceği anlamına geldiğine işaret etti. 

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