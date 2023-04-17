Sivrisinek ısırığı hayatını altüst etti! 9 senedir derdine çare bulunamadı
Antalya'da çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan güvenlik görevlisinin hayatı kabusa döndü.
Güvenlik görevlisi, sivrisinek ısırığıyla fil ayağı hastalığına yakalandı.
Denizli’de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir K., 9 sene önce gittiği Antalya’daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.
Çalışma esnada sivrisineğin ısırması sonucu K., her geçen gün vücudunda değişim olan ve fil ayağı hastalığına yakalandı.
Denizli’ye gelerek ailesinin yanında tedaviye başladı. Her geçen gün ölüme sürüklenen ve teşhisin geç konuşması nedeniyle yanlış tedavi uygulanan güvenlik görevlisi, bir filin ayağı kadar ayakları şişerek yatağa tamamen muhtaç kaldı.
Vücutta oksijen ile kanın azalması, şiddetli ağrılar ve özellikle de lenf kanallarının tıkalı olması nedeniyle doğal yollardan atılamayan ödemin sebep olduğu enfeksiyon sonucu farklı kentlerdeki çeşitli hastanelere giden güvenlik görevlisi; ozon tedavisi, kök hücre tedavisi gibi tedavilerin denenmesine rağmen hastalığını bir türlü vücudundan atamadı.
Şu anda enfeksiyonun tedavi edilemediği için etleri çürürken, aile doktorların mikro cerrahi yöntemiyle hastalığın tedavi edilebileceği fakat uygulamanın nasıl olacağı hakkın kimsenin bilgisi olmadığını söyledi.
"GÜCÜM KALMADI"
Hastalık doktorlar tarafından tedavi edilmezse eğer "çoklu organ yetmezliği" ölümü olacağı belirtildi.
"Çekecek gücüm kalmadı, ölüm belki kurtuluşumdur." diyen İbrahim Kadir K., 2014 yılının ağustos ayından beri bu hastalıkla mücadele ettiğini dile getirdi.