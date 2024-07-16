Sivrisinek sokmasında bu hatayı sakın yapmayın

Yazın artan sivrisinek ısırıkları sonrası bilinçsiz yapılan bazı uygulamaların risklerine değinen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Havva Hilal Ayvaz Çelik, “Yoğurt, soğan, bal vb. gıda maddelerinin ısırılan bölgeye uygulanması önerilmemektedir. Bu maddelere karşı kişide ekstra bir alerjik reaksiyon oluşabileceği ve ‘ikincil bakteriyel enfeksiyon’ denilen her türlü yaralanma sonrası o bölgenin bakteri enfeksiyonlarına karşı giriş kapısı oluşturabileceği unutulmamalıdır” dedi.