Sivrisinek sokmasında bu hatayı sakın yapmayın
Yaz aylarında özellikle gecelerimizi kabusa çeviren sivrisinekler ile ilgili uzmanlardan kritik bir açıklama geldi. Yazın artan sivrisinek ısırıkları sonrası bilinçsiz yapılan bazı uygulamaların enfeksiyonlara yol açtığı belirten uzmanlar "sivrisinek ısırığına yapılmaması gerekenleri" açıkladı.
Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Havva Hilal Ayvaz Çelik, sivrisinek ısırıklarına karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yazın artan sivrisinek ısırıkları sonrası bilinçsiz yapılan bazı uygulamaların risklerine değinen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Havva Hilal Ayvaz Çelik, “Yoğurt, soğan, bal vb. gıda maddelerinin ısırılan bölgeye uygulanması önerilmemektedir. Bu maddelere karşı kişide ekstra bir alerjik reaksiyon oluşabileceği ve ‘ikincil bakteriyel enfeksiyon’ denilen her türlü yaralanma sonrası o bölgenin bakteri enfeksiyonlarına karşı giriş kapısı oluşturabileceği unutulmamalıdır” dedi.
Sivrisinek ısırıklarının havaların ısındığı yaz mevsiminde çok sık karşılaşılan bir durum olduğunun altını çizen Doç. Dr. Havva Hilal Ayvaz Çelik, “Dişi sivrisineğin özellikle geceleri kan emerken bıraktığı tükürük salgısındaki toksinlere cildin reaksiyon vermesi sonucu birkaç dakika ile saat arasında ortaya çıkan kaşıntılı döküntüler görülür. Bu döküntüler çoğunlukla zararsız olup kendiliğinden birkaç gün içinde geriler” şeklinde konuştu.
Sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla da karşılaşılabileceğini belirten Doç. Dr. Çelik, şu bilgileri paylaştı: