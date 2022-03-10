Sofranızdan eksik etmeyin: İşte bağışıklık güçlendirici besinler!

Bireyin hastalıklara karşı korunmasını sağlayan, yabancı ve zararlı olan tüm maddeleri tanıyıp bu maddelerin yok edilmesi için savaşan reaksiyonlar bütünü, bağışıklık sistemi olarak ifade edilmektedir.Bağışıklık sistemi, vücuda giren her maddeyi izleyerek, zararlı olan madde vücuda alındığında anında savunma mekanizması oluşturup kişinin enfeksiyon ve hastalıklardan korunmasını sağlamaktadır. Bu yüzden kişinin bağışıklık sisteminin güçlü tutarak hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmesi mümkündür. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi anne karnından başlayıp yaşamın diğer evrelerine kadar devam etmektedir. Bağışıklık sisteminin zayıflamasının başında; kötü beslenme alışkanlıkları, yetersiz protein, vitamin ve mineral alımı, alkol ve sigara kullanımı, hava kirliliğine maruz kalmak, şişmanlık, düzensiz uyku, hareketsizlik, değişen hava durumu gelmektedirBazı besinlerin içerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirme üzerine etkileri oldukça fazladır. Bağışıklık sistemi üzerine oldukça fazla etkisi olan başlıca vitaminler; A vitamini , B6 vitamini, B9 vitamini, C vitamini, D3 vitamini Ve E vitamini vitaminleridir.