Sofranızdan eksik etmeyin: İşte bağışıklık güçlendirici besinler!

Kırmızı biber

Yüksek miktarda C vitamini içermektedir. C vitamini denildiğinde akla ilk gelen besin portakal ve limon olmasına rağmen en yüksek C vitamini içeriğine sahip besin kırmızı biberdir. C vitaminin enfeksiyon hastalıklarını azaltmada büyük bir rolü vardır. C vitamini , zararlı radikallerin ve oksidanların etkileşime girerek ve onlarla savaşan önemli bir antioksidandır. C vitamini antimikrobiyal ve doğal öldürücü hücre işlevleri gibi bağışıklık sistemi aktivitelerinde artış sağlayarak enfeksiyonlara karşı savaşta da önemli bir rol oynamaktadır.