Soğuk su içmek hasta eder mi? Uzmanı noktayı koydu

‘DONDURMA DEĞİL MİPROPLAR ENFEKSİYON YAPAR, BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN’

Bu yanlış inanışın bir benzerinin dondurma için de söylendiğini belirten Prof. Dr. Candevir, asıl hastalık yapan etkenin soğuk değil mikroplar olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

“Dondurmanın zaten hiç öyle bir etkisi yok. Kışın bile dondurma yiyebilirsiniz. Çocuklarımız rahatlıkla dondurma tüketebilir. Soğuğun herhangi bir şekilde enfeksiyon yaptığı ya da bademcik iltihabına neden olduğu doğru değil. Yazık, çocuklarımızı dondurmadan mahrum etmeyelim. Yalnız içerisinde şeker barındırması açısından çok fazla tüketmek sağlıklı olmaz. Enfeksiyona neden olan mikroplardır. Mikroplara karşı da bizim korunma mekanizmamız bağışıklık sistemimizdir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan ve en sık görülen mikroplar, virüslerdir. Bu mikroorganizmalar da her mevsimde görülebiliyor. Önemli olan sağlıklı beslenme ve günlük rutinimize ekleyeceğimiz basit egzersizlerle bağışıklık sistemimizi güçlendirmektir. Bunun dışında el hijyenini sağlamak, öksürürken, hapşırırken ağzımızı kapatmamız gibi ufak önlemlerle hastalıkların toplumda yayılımının önüne rahatlıkla geçebiliriz.” (DHA)