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  3. 20 Aralık 2019 17:01

Sokak midyesinde büyük tehlike! Kabuğu böyleyse sakın yemeyin

Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezlerinden olan midye, tüketilirken en çok dikkat edilmesi gereken besinlerden. Birçok farklı tüketim şekli olan midye gıda zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Uzmanlar

Sokak midyesinde büyük tehlike! Kabuğu böyleyse sakın yemeyin

Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan midye, dolmasından tavasına; çorbasından pilavına farklı şekillerde tüketilebilirken, midyeden zehirlenme vakalarına da sıkça rastlanabildiğinden dikkatli olunması gerekiyor.

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Sokak midyesinde büyük tehlike! Kabuğu böyleyse sakın yemeyin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, midye tüketirken çok dikkatli olunması gerektiğini aksi halde gıda zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları ile karşılaşılabileceğini belirterek "Midye, FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından tüketime hazır ürünler sınıfına dahil edilmiştir.

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Sokak midyesinde büyük tehlike! Kabuğu böyleyse sakın yemeyin

Midyenin sağlıklı bir deniz ürünü olarak değerlendirilebilmesi için nerede yetiştirildiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. İşlenmesi, hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hava kirliliği, böcek gibi çevresel etkilere de maruz kalabilirken, midye dolmanın yüksek pH ve besin örüntüsü, mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır.

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Sokak midyesinde büyük tehlike! Kabuğu böyleyse sakın yemeyin

Sokak satıcıları tarafından hijyenik ve uygun olmayan sıcaklıklarda depolanan midye dolmalar gıda zehirlenmelerine ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilmektedir" diyor.

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