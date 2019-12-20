Sokak midyesinde büyük tehlike! Kabuğu böyleyse sakın yemeyin
Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezlerinden olan midye, tüketilirken en çok dikkat edilmesi gereken besinlerden. Birçok farklı tüketim şekli olan midye gıda zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Uzmanlar
Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan midye, dolmasından tavasına; çorbasından pilavına farklı şekillerde tüketilebilirken, midyeden zehirlenme vakalarına da sıkça rastlanabildiğinden dikkatli olunması gerekiyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, midye tüketirken çok dikkatli olunması gerektiğini aksi halde gıda zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları ile karşılaşılabileceğini belirterek "Midye, FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından tüketime hazır ürünler sınıfına dahil edilmiştir.
Midyenin sağlıklı bir deniz ürünü olarak değerlendirilebilmesi için nerede yetiştirildiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. İşlenmesi, hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hava kirliliği, böcek gibi çevresel etkilere de maruz kalabilirken, midye dolmanın yüksek pH ve besin örüntüsü, mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır.