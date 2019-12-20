Sokak midyesinde büyük tehlike! Kabuğu böyleyse sakın yemeyin

Midyenin sağlıklı bir deniz ürünü olarak değerlendirilebilmesi için nerede yetiştirildiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. İşlenmesi, hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hava kirliliği, böcek gibi çevresel etkilere de maruz kalabilirken, midye dolmanın yüksek pH ve besin örüntüsü, mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır.