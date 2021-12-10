Son araştırma ortaya çıkardı: Koronavirüs aşılarının etkisi ne zaman azalıyor?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili yeni verilerini paylaştı. Aşıların 120 gün sonra koruyuculuklarının azaldığını belirten CDC, BioNTech’in koruyuculuğu yüzde 75’e, Moderna’nın ise yüzde 86’ya düştüğünü vurguladı.