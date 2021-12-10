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  4. Son araştırma ortaya çıkardı: Koronavirüs aşılarının etkisi ne zaman azalıyor?

Son araştırma ortaya çıkardı: Koronavirüs aşılarının etkisi ne zaman azalıyor?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili raporunu paylaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili yeni verilerini paylaştı. Aşıların 120 gün sonra koruyuculuklarının azaldığını belirten CDC, BioNTech’in koruyuculuğu yüzde 75’e, Moderna’nın ise yüzde 86’ya düştüğünü vurguladı.

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Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının etkinliği ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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CDC, söz konusu mRNA aşılarının etkinliğinin 120 gün sonra yüzde 75.1’e kadar düştüğünü belirtti.

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NTV'de yer alan habere göre Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının belirli bir süre sonra hastaneye yatışı önleme noktasındaki etkinliğinin azaldığı belirtilirken, 120 günün ardından yüzde 86’dan yüzde 75.1’e indiği vurgulandı.

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