Son yapılan araştırma ortaya çıkardı: 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNtech aşısı etkili mi?
Son yapılan araştırmada 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandığı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesince 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamayla MCBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin yürüttüğü "COVID-19 Aşı İzlem Çalışması"nın "Ara Sonuçları" kamuoyuyla paylaşıldı.
Buna göre, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde görevli 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandı.
İki doz Sinovac üzerine 2 doz BioNtech uygulanan sağlık çalışanlarının tamamında son aşıdan 28-80 gün sonra antikor düzeyleri pozitif oldu.