Son yapılan araştırma ortaya çıkardı: 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNtech aşısı etkili mi?

Buna göre, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde görevli 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandı.