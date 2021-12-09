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  4. Son yapılan araştırma ortaya çıkardı: 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNtech aşısı etkili mi?

Son yapılan araştırma ortaya çıkardı: 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNtech aşısı etkili mi?

Son yapılan araştırmada 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandığı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesince 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandığı bildirildi.

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Üniversiteden yapılan açıklamayla MCBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin yürüttüğü "COVID-19 Aşı İzlem Çalışması"nın "Ara Sonuçları" kamuoyuyla paylaşıldı.

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Buna göre, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde görevli 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandı.

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İki doz Sinovac üzerine 2 doz BioNtech uygulanan sağlık çalışanlarının tamamında son aşıdan 28-80 gün sonra antikor düzeyleri pozitif oldu.

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