Sürekli baş dönmesi şikayeti olanlar dikkat! Uzmanı sebebini açıkladı

Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvuran hastaların önemli bir bölümünün, baş dönmesi şikayeti ile geldiğini aktaran KBB Uzmanı Op. Dr. Özbay şöyle konuştu:



"Baş dönmesi, gerçekte olmadığı halde hastanın veya etrafının dönme hissidir. Bununda en sık sebebi, kulak hastalıklarıdır. Başka hastalıklara da bağlı olmakla birlikte, yüzde altmış baş dönmesi sebebi kulak hastalığına bağlı olmaktadır. Bu kulak hastalıkları içinde de en sık sebep, halk arasında kristal oynaması olarak bilinen pozisyonel vertigo hastalığı oluşturmaktadır. Yani bütün baş dönmeleri içinde kristal oynamasının oluşturduğu baş dönmesi yaklaşık yüzde elli oranına tekabül etmektedir. Hasta, baş dönmesi nedeniyle geldiğinde eğer kristal oynaması hastalığı tespit edilmişse, poliklinik ortamında hastaneye yatırmadan herhangi bir tetkik yapmadan, yaptığımız kristalleri yerine oturtma manevralarıyla hastayı tamamen düzeltmekteyiz.