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  3. 14 Haziran 2020 13:46

Süt hakkında şaşırtan bilgiler

İnsan sağlığı için önemli bir yeri olan süt hakkında daha önce hiç duymadığınız ilginç gerçekleri derledik.

Süt hakkında şaşırtan bilgiler

Dengeli beslenmenin önemli parçalarından biri olan süt, sağlığımız için oldukça faydalı. Biz de bu yüzden sizin için süt hakkında daha önce hiç duymadığınız bazı ilginç gerçekleri derledik.

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Süt hakkında şaşırtan bilgiler

Hele Anadolu topraklarında ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkileyen bir detay var ki okuyunca ağzınız açık kalacak. İşte o şaşırtıcı gerçekler...

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Süt hakkında şaşırtan bilgiler

Bir inek bir günde 50 kilograma kadar yem yiyip 60 litreye kadar su içebilir. İneğin yediği yemi ya da otu süte çevirmesi için geçen süre ise 50 ila 70 saattir. Ancak ineğin sür verebilmesi için önce yavrulaması gerekir.

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Süt hakkında şaşırtan bilgiler

Bir inek günde 20-25 litre arası süt verebilir. Bu miktarı topladığınızda bir ineğin ömrü boyunca salgıladığı süt miktarı 350 bin bardağı bulur.

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