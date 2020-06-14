Süt hakkında şaşırtan bilgiler
İnsan sağlığı için önemli bir yeri olan süt hakkında daha önce hiç duymadığınız ilginç gerçekleri derledik.
Dengeli beslenmenin önemli parçalarından biri olan süt, sağlığımız için oldukça faydalı. Biz de bu yüzden sizin için süt hakkında daha önce hiç duymadığınız bazı ilginç gerçekleri derledik.
Hele Anadolu topraklarında ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkileyen bir detay var ki okuyunca ağzınız açık kalacak. İşte o şaşırtıcı gerçekler...
Bir inek bir günde 50 kilograma kadar yem yiyip 60 litreye kadar su içebilir. İneğin yediği yemi ya da otu süte çevirmesi için geçen süre ise 50 ila 70 saattir. Ancak ineğin sür verebilmesi için önce yavrulaması gerekir.