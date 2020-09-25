Tahin vücutta mucizevi etki gösteriyor

Anti-enflamatuar ve anti-bakteriyel bir besindir: Tahin, yüksek oranda antienflamatuar bileşikler içeriyor. Bu özelliği ile tahin, akciğer hastalığı, yaralanma ve iltihap ağrılarını hafifletiyor. Aynı zamanda tahin, güçlü antioksidan içeriği ile anti-bakteriyel özelliğe de sahiptir. Bu besin, bazı Orta Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde yaraları tedavi etmek için kullanılıyor.