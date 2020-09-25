Tahin vücutta mucizevi etki gösteriyor
Tahin, özellikle kahvaltı sofralarında pekmez ile beraber tüketilen harika bir besindir. Susam tohumlarından elde edilen bir macun olan tahin, sadece kahvaltıda değil pek çok yemekte de kullanılabiliyor.
Hastalıkları önlüyor: Tahini beslenme listenize eklemek için birçok neden var. Bunlardan biri de hastalıklardan korunmak. Düzenli tahin tüketmek, yüksek kolesterol, tip 2 diyabet, kalp hastalığı riskinin azalmasını sağlıyor.
Yüksek antioksidan kaynağı: Tahin, yüksek antioksidanlar içeren besinler listesinde başlarda yer alıyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikal hasarını önlüyor. Bu özelliği ile kalp hastalığı, bazı kanser türleri ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların riskini azaltıyor. -%20 oranında saf protein içerir. Bundan dolayı tahin, kasları güçlendirir ve korur.
Anti-enflamatuar ve anti-bakteriyel bir besindir: Tahin, yüksek oranda antienflamatuar bileşikler içeriyor. Bu özelliği ile tahin, akciğer hastalığı, yaralanma ve iltihap ağrılarını hafifletiyor. Aynı zamanda tahin, güçlü antioksidan içeriği ile anti-bakteriyel özelliğe de sahiptir. Bu besin, bazı Orta Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde yaraları tedavi etmek için kullanılıyor.