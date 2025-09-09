Tam 240 kilo olarak acil servise girmişti... 90 kilo verip taburcu oldu
Kahramanmaraş’ta 4 ay önce acil servise aşırı kilosu ile yatalak halde sedyeyle getirilen 240 kilo ağırlığındaki bir çocuk annesi, uygulanan tedavilerle 90 kilo verdi.
Aşırı kilo nedeniyle zor günler geçiren 49 yaşındaki F.D., uzun süre yatalak halde hayatını sürdürüyordu. İhlas Haber Ajansı'nın ses getiren haberi sonrası Kahramanmaraş'taki bir özel hastane F.D.'ya yardım eli uzatıldı.
Hastanenin acil servisine 240 kilogram ile sedye ile getirilen F.D.'da nefes darlığı, yüksek tansiyon ve şeker yüksekliği çıktı. İlk aşamada obezite tedavisine alınan kadın, şeker ve tansiyon değerlerinin düzenlenmesinin ardından obezite tedavisinden olumlu sonuçlar alarak hızla kilo vermeye başladı.
Yaklaşık 50 kilo kaybının ardından mide balonu uygulanan F.D., bu tedaviyle daha rahat kilo verdi. Şu ana kadar toplam 90 kiloya yakın zayıflayan F.D. 150 kilograma kadar düştü.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cem Onur Kıraç, "F.D. hanım acil servise geldiğinde çok zor durumdaydı. Yatalak gibiydi, kendi işini göremeyecek haldeydi. Obezite tedavisiyle birlikte çok güzel sonuçlar aldık. Mide balonu sonrası da hızlı kilo kaybı sağlandı. Şimdi gastroenterolojik cerrahi bölümümüzle birlikte mide küçültme ameliyatı planlıyoruz. Bu ameliyat sonrası kilo kaybının daha hızlı olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 90 kilogram verdi. Hastane olarak tedavisini sürdüreceğiz" dedi.