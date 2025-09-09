Tam 240 kilo olarak acil servise girmişti... 90 kilo verip taburcu oldu

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cem Onur Kıraç, "F.D. hanım acil servise geldiğinde çok zor durumdaydı. Yatalak gibiydi, kendi işini göremeyecek haldeydi. Obezite tedavisiyle birlikte çok güzel sonuçlar aldık. Mide balonu sonrası da hızlı kilo kaybı sağlandı. Şimdi gastroenterolojik cerrahi bölümümüzle birlikte mide küçültme ameliyatı planlıyoruz. Bu ameliyat sonrası kilo kaybının daha hızlı olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 90 kilogram verdi. Hastane olarak tedavisini sürdüreceğiz" dedi.