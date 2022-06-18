Tam bitti derken... Maskeli günler geri mi dönüyor?
Havaların ısınmasıyla birlikte koronavirüs vaka sayıları düşüşe geçti. Birçok ülkede hayat normale dönmeye başladı. Ancak sonbaharda maskenin yeniden zorunlu olması bekleniyor.
Almanya, bu kış Covid ile savaşmak için Ekim'den Mart'a kadar restoranlarda, barlarda ve mağazalarda Maske takmayı zorunlu hale getirmeyi düşünüyor.
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Alman gazetesi Die Welt'in haberine göre, bu plan sadece Ekim'den Mart'a kadar geçerli olacak
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Alınacak bu sert önlemin bu kış kimi bilim insanları tarafından beklendiği açıklanan Covid dalgasıyla mücadeleye yardımcı olması amaçlanıyor.
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Öte yandan hükümetin bu planları Covid sonrası hayatın tadını çıkaran 80 milyon Alman için hayal kırıklığı olacak.
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