Taze midye nasıl anlaşılır ? Bu midyeleri sakın yemeyin !

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, midye tüketirken çok dikkatli olunması gerektiğini aksi halde gıda zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları ile karşılaşılabileceğini belirterek “Midye, FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından tüketime hazır ürünler sınıfına dahil edilmiştir. Midyenin sağlıklı bir deniz ürünü olarak değerlendirilebilmesi için nerede yetiştirildiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. İşlenmesi, hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hava kirliliği, böcek gibi çevresel etkilere de maruz kalabilirken, midye dolmanın yüksek pH ve besin örüntüsü, mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Sokak satıcıları tarafından hijyenik ve uygun olmayan sıcaklıklarda depolanan midye dolmalar gıda zehirlenmelerine ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilmektedir” dedi.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, midye tüketmeden önce dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak şu uyarı ve önerilerde bulundu: