Tehdidin yeni adı çocuklarda diyabet!

"Genetik olarak kişisel yatkınlık söz konusudur. Ancak bu durum bilinen kalıtımsal hastalıklar gibi değildir. Aileler bir çocukları diyabetli olunca diğer kardeşleri hakkında endişe duyuyorlar, ancak yüzde 95 olasılıkla diğer kardeşlerinde ortaya çıkmayacaktır. Genetik yapısı diyabete yatkın olan çocuklarda gribal enfeksiyonlar, kullanılan bazı ilaçlar, katkı maddesi içeren raf ömrü uzun paketli gıda tüketimi gibi etkenlerin etkisiyle diyabet tetiklenebiliyor."