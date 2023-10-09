Tehdidin yeni adı çocuklarda diyabet!
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aydın, diyabetin, çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğunu belirti.
OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Aydın, son dönemlerde diyabetli çocukların sayısında artış gözlendiğine işaret etti.
Erken teşhisin diyabette çok önemli olduğuna değinen Aydın, "Okullarda yaklaşık 25 bin kadar diyabetli çocuk var. Her yıl 1500 kadar yeni diyabetli çocuk bu gruba katılıyor. Toplumdaki farkındalığın artması ile yeni tanı alan hastaların diyabetik komaya girmeden hastaneye ulaşmaları en büyük isteğimiz." ifadelerini kullandı.
Diyabetin ortaya çıkmasında birçok faktörün rol oynadığını belirten Aydın, şöyle devam etti:
"Genetik olarak kişisel yatkınlık söz konusudur. Ancak bu durum bilinen kalıtımsal hastalıklar gibi değildir. Aileler bir çocukları diyabetli olunca diğer kardeşleri hakkında endişe duyuyorlar, ancak yüzde 95 olasılıkla diğer kardeşlerinde ortaya çıkmayacaktır. Genetik yapısı diyabete yatkın olan çocuklarda gribal enfeksiyonlar, kullanılan bazı ilaçlar, katkı maddesi içeren raf ömrü uzun paketli gıda tüketimi gibi etkenlerin etkisiyle diyabet tetiklenebiliyor."