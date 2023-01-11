Telefonuna bakmadan uyuyamayanlar için bir kötü haber daha

Gece uyumadan önce tablet, telefon gibi dijital ekranlardan yayılan ‘mavi ışığa’ maruz kalmanın melatonin hormonunu baskıladığını söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Melatonin hormonunun düzensiz salgılanması uykusuz bir gecenin yanında yaşlanmamızı da sağlar." dedi.

İşte gece yatağa girer girmez cep telefonunu eline alanlar için kritik uyarılar: