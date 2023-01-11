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Telefonuna bakmadan uyuyamayanlar için bir kötü haber daha

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Aylin Kılıç, gece uyumadan önce tablet, telefon gibi dijital ekranlardan yayılan ‘mavi ışığa’ maruz kalmanın erken yaşlandıran melatonin hormonunu baskıladığını söyledi.

Telefonuna bakmadan uyuyamayanlar için bir kötü haber daha - Resim: 1

Gece uyumadan önce tablet, telefon gibi dijital ekranlardan yayılan ‘mavi ışığa’ maruz kalmanın melatonin hormonunu baskıladığını söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Melatonin hormonunun düzensiz salgılanması uykusuz bir gecenin yanında yaşlanmamızı da sağlar." dedi.

İşte gece yatağa girer girmez cep telefonunu eline alanlar için kritik uyarılar:

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* Geceleri gözümüzü kapattığımızda melatonin hormonu devreye girerek vücudumuzda çok güzel bir döngüyü oluşturur. 

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Çocukların da sağlıklı büyümeleri için uyku öncesi ekrana bakmamaları gerekiyor.

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Telefonuna bakmadan uyuyamayanlar için bir kötü haber daha - Resim: 4

Güneş ışığıyla mavi ışığın farkı, güneş bütün renklerdeki ışıkların toplanmış olarak beyaz halidir ve mavi ışığı da içerir.

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