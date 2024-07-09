Temiz olmayan havuzlar Hepatit A virüsü için tehliye saçıyor

Dr. Hasan Hacıosman, hijyen eksikliği olan havuzlardan Hepatit A virüsünün bulaştığını bildirerek, temizliğe dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Hacıosman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hijyenik olmayan havuzlardan bulaşan hastalıklar hakkında bilgi verdi."Crypto" adlı mikropların uzun süre havuzlarda yaşayabildiğini ve ishale sebep olabildiğini söyleyen Hacıosman, ishalle seyreden Rotavirüs'ün de havuzlardan bulaşabildiğini aktardı.Hijyenik olmayan havuzların neden olduğu bir diğer hastalığın da idrar yolu enfeksiyonu olduğunu kaydeden Hacıosman, bu hastalığın da en çok kadınlarda görüldüğünün altını çizdi.Hacıosman, temizliği doğru yapılmayan havuzların tifo, kolera, basilli dizanteri, giardia paraziti ve mantar enfeksiyonların yanı sıra gözde tahrişe ve konjonktiviteye, dış kulak yolu enfeksiyonuna, kadınlarda vajinal mantar enfeksiyonlarına neden olabileceğini belirtti.