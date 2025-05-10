Tıpta çığır açacak 3 yerli ilaç geliyor: Alzheimer, prostat kanseri ve kas erimesine çare olacak

'BU ÜLKEYE BORCUMUZU ÖDÜYORUZ'

Yeni ilaçların uluslararası patentleri alındı ve alanında dünyanın en etkili bilim yayınlarında araştırma makaleleri de yer aldı. Türkiye'de ilk kez sistem biyolojisi ve yapay zekâ temelli yöntemlerle geliştirilen bu üç yeni ilaç adayı, İstanbul Ataşehir'de kurulan Trustlife laboratuvarlarında geliştirildi. Trustlife, bunlar dışında 10 farklı hastalıkta daha ilaç geliştirme projeleri yürütüyor. İngiltere'deki Kings College London ve İsveç'teki dünyaca ünlü Karolinska Enstitüsü'nde araştırma laboratuvarları bulunan ve aynı zamanda İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nün İnsan Protein Atlas Programı'nda Eş Proje Yürütücüsü olan Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hasan Türkez, önümüzdeki aylarda ilk insan denemelerine başlanacak ilaçların, dünya pazarı için de ilk olduğunu kaydetti. İkisi de devlet parasız yatılı okullarında okuyan ve 'bu ülkeye borcumuzdu' dedikleri yerli ilaç hayallerinde sonuca çok yaklaştıklarını kaydeden Prof. Dr. Hasan Türkez, “Adil Hoca da ben de ikimiz de devlet parasız yatılı okullarında okuduk. Devletin sağladığı bu olanakları hiçbir zaman unutmadık. Hayalimiz, Anadolu topraklarından çıkmış olan bir fikrin, insanlığa hizmet edecek bir ilaca dönüşmesiydi. Bugün bu hayale çok yaklaştık. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu süreci tamamlayabilirsek, küresel markette Türkiye emekli ve Türkiye adresli küresel bir ilacı raflarda görebileceğiz" dedi.