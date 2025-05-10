Tıpta çığır açacak 3 yerli ilaç geliyor: Alzheimer, prostat kanseri ve kas erimesine çare olacak
İstanbul'da 13 ülkeden 100 bilim insanının buluştuğu Ar-Ge laboratuvarlarında alzheimer, prostat kanseri ve kas erimesi hastalıklarına karşı ilaç geliştirildi. Üç yerli ilacın insan denemeleri başlıyor.
Alzheimer, prostat kanseri ve kas erimesi hastalıklarının tedavisine Türk damgası vuracak ilaçlar için insan klinik denemeleri başlıyor. İstanbul Ataşehir'de kurulan ve 13 ülkeden 100'den fazla bilim insanının çalıştığı Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen üç yerli ilaç adayı, hedeflediği mekanizmalar ve etkinliği ile dünyada ilk olacak.
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hasan Türkez ve İngiltere'deki Kings College London ile İsveç'teki dünyaca ünlü Karolinska Enstitüsü'nde araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Adil Mardinoğlu'nun önderliğinde, 4 yıldır üzerinde çalışılan bu yeni moleküllerin hastalarda denenmesi için Faz 1 çalışmalarına bu yıl içinde başlanacak. Alzheimer'da nöronlardaki hiperaktiviteyi önleyerek semptomları değil hastalığın kendisini iyileştirmeyi sağlayacak ilaç, Parkinson, ALS veya Huntington hastalığı gibi henüz tedavisi olmayan hastalıklarda da etkili olabilecek. Prostat kanserinde etkili olacak molekül, metastazları ve tedavilere direnci önleyecek. Kas erimesinde kullanılacak ilaç ise dünyada ilk kez sadece kas kaybının önlenmesinde değil, yeni kas kütlesinin oluşmasını tetikleyen mekanizmalarda etkili olacak. 3 yıl sonra dünya küresel ilaç pazarında Türk markası olarak yerini alması hedeflenen ilaçların geliştirildiği laboratuvarları ilk kez Demirören Haber Ajansı (DHA) görüntüledi.
'BU ÜLKEYE BORCUMUZU ÖDÜYORUZ'
Yeni ilaçların uluslararası patentleri alındı ve alanında dünyanın en etkili bilim yayınlarında araştırma makaleleri de yer aldı. Türkiye'de ilk kez sistem biyolojisi ve yapay zekâ temelli yöntemlerle geliştirilen bu üç yeni ilaç adayı, İstanbul Ataşehir'de kurulan Trustlife laboratuvarlarında geliştirildi. Trustlife, bunlar dışında 10 farklı hastalıkta daha ilaç geliştirme projeleri yürütüyor. İngiltere'deki Kings College London ve İsveç'teki dünyaca ünlü Karolinska Enstitüsü'nde araştırma laboratuvarları bulunan ve aynı zamanda İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nün İnsan Protein Atlas Programı'nda Eş Proje Yürütücüsü olan Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hasan Türkez, önümüzdeki aylarda ilk insan denemelerine başlanacak ilaçların, dünya pazarı için de ilk olduğunu kaydetti. İkisi de devlet parasız yatılı okullarında okuyan ve 'bu ülkeye borcumuzdu' dedikleri yerli ilaç hayallerinde sonuca çok yaklaştıklarını kaydeden Prof. Dr. Hasan Türkez, “Adil Hoca da ben de ikimiz de devlet parasız yatılı okullarında okuduk. Devletin sağladığı bu olanakları hiçbir zaman unutmadık. Hayalimiz, Anadolu topraklarından çıkmış olan bir fikrin, insanlığa hizmet edecek bir ilaca dönüşmesiydi. Bugün bu hayale çok yaklaştık. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu süreci tamamlayabilirsek, küresel markette Türkiye emekli ve Türkiye adresli küresel bir ilacı raflarda görebileceğiz" dedi.
'DÜNYADA DAHA ÖNCE HİÇ ÇALIŞILMAYAN MEKANİZMALARI HEDEFLİYOR'
Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, küresel ölçekte yaklaşık olarak 20 milyar dolarlık bir pazara hitap edecek bu üç yeni ilacın, First Thing Class (FIC) yani daha önce dünyada hiç kimsenin bu mekanizmalar üzerinde çalışmadığı moleküller olduğunu kaydederek “Bu anlamda bizim moleküllerimiz bu mekanizmaları hedefleyen dünyadaki ilk moleküller olacak. İnsan datalarının çok iyi bir şekilde harmonize edilmesi ve yorumlanması ile birlikte bulduğumuz bu mekanizmalar, hem ilaçların etkili şekilde geliştirilmesini, hem de ileriki dönemde Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarında başarı şansını çok ciddi artırıyor. İlacın son ürüne dönüşmesi, yani raflardaki yerini almasındaki süreyi de çok ciddi anlamda kısaltmış oluyoruz. Yani baştan gömleğin düğmelerini doğru ilikleyerek yeni bir ilacın piyasaya çıkmasındaki 15 yıllık süreyi yarı yarıya düşürüp 6-7 yıla düşürüyoruz. Şu an 4 yıl geride kaldı, önümüzdeki 3 yıl içerisinde ürünlerimizin Faz çalışmaları tamamlayarak raflarda olmasını hedefliyoruz" dedi.