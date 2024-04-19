Türk bilim insanları beyin hücrelerinde mikroplastik buldu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ve Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu tarafından yapılan bilimsel çalışma günlük yaşamda birçok alanda kullanılan bu ürünlerin, gelecekte Alzheimer, MS ve inme gibi hastalıklarda etken olup olmadığına ışık tutacak.