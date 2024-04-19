Türk bilim insanları beyin hücrelerinde mikroplastik buldu
Türk bilim insanları beyin hücrelerinde ‘mikroplastik’ bulunduğunu ortaya koydu.
Mikroplastiklerin beyne geçip geçmediğini araştıran Türk bilim insanları Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ve Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, hasar gören ya da görmeyen beyin hücrelerinde yaptıkları çalışmada beynin her yerinde ‘mikroplastik’ tespit ettiler.
Dünyada yankı bulan araştırmanın sonuçları, günlük yaşamda birçok alanda kullanılan plastik ürünlerin, gelecekte Alzheimer, MS ve inme gibi hastalıklarda etken olup olmadığına ışık tutacak.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ve Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu tarafından yapılan bilimsel çalışma günlük yaşamda birçok alanda kullanılan bu ürünlerin, gelecekte Alzheimer, MS ve inme gibi hastalıklarda etken olup olmadığına ışık tutacak.
Günlük yaşamda kullanılan hemen her şeyin içinde plastik bulunduğuna dikkati çeken Çeltikçi, kumaşlardan araba direksiyonuna, asfalttan su şişesi ve saklama kaplarına, tıbbi uygulamalarda kullanılan damar yolu aparatından ilaç kutularının kapaklarına kadar birçok üründe plastik olduğunu söyledi.