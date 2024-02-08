Türk bilim insanlarından insan ömrünü uzatacak çalışma!

"Ülkemize katkı sağlayacak"

Yapılan çalışmaların Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağını söyleyen Ağar, "Bu katkı ülkemizin onkolojik anlamda, kanser hastalıklarını baskılamak için yepyeni ilaçlar ve mekanizmalar keşfetmesi anlamına geliyor. Kanser hastalarının süreçleri çok sıkıntılı, dolayısıyla ilaç üretimleri çok hızlı olmalı. FDA kurumunda 15 sene gibi bekleyen onaylar olacağına, 5-6 yıl ve daha altına inebilen ilaç üretim kabullerinin olması çok çok önemli. En önemli gayelerimizin başında bu yer alıyor. Dolayısıyla ülkemizde çok hızlı üretilebilecek moleküller, ilaçlar olması insan sağlığı açısından çok önemli bir yere sahip ve bunun için bizler gece gündüz çabalıyoruz" şeklinde konuştu.