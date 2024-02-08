Türk bilim insanlarından insan ömrünü uzatacak çalışma!
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Soykan Ağar, koronavirüs ve kanser tiplerini baskılayacak ilaçlarla artık insan ömrünün uzayacağını öne sürdü.
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Soykan Ağar, onkolojik alanda yeni ilaçlar geliştirdi. İlaçların patentlerini almak için çalışmalara başlayan Ağar, koronavirüs ve kanser tiplerini baskılayacak ilaçlarla artık insan ömrünün uzayacağını ve bu hastalıkların yakın gelecekte dünyada çok azalabileceğini ifade etti.
Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği çalışma grubuna seçilen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Soykan Ağar, onkoloji alanında molekül ilaç geliştirmek için çalışma başlattı. Trakea (soluk borusu) kanser tipi başta olmak üzere pek çok kanser tipini ve koronavirüsün genetik materyalini baskılayacak ilaçlar için Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adına "In silico İlaç Simülasyon ve Modelleme" sürecini yürüten Ağar, çalışmasına yönelik patent başvurularında da bulundu.
"Çok etkin çözümler buluyor, projeler yazıyoruz"
Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Soykan Ağar, "Onkoloji alanında yani anti-kanser ilaçları üretme alanında in silico olarak (bilgisayarda) ilaç dizaynı yapmak üzere ekibimle beraber çalışıyorum. Biz Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak bunların patentlenmesi, makalelerle yayınlanması üzerine odaklanmış vaziyetteyiz. 2 ay önce girdiğim Cost Action Avrupa Birliği grubunda yaklaşık 100 kişi ile trakea kanserine odaklanmış durumdayız. Dünyadaki seçkin öğretim üyeleriyle gruplar oluşturarak çok etkin çözümler buluyor, projeler yazıyoruz. Üstün bilimsel bilgi alışverişleriyle, yazılımlarımıza ve simülasyonlarımıza yapay zeka entegrasyonu sayesinde de sonuçlarımızı ve vizyonumuzu artırarak çok hızlı ilerliyoruz" diye konuştu.
"Ülkemize katkı sağlayacak"
Yapılan çalışmaların Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağını söyleyen Ağar, "Bu katkı ülkemizin onkolojik anlamda, kanser hastalıklarını baskılamak için yepyeni ilaçlar ve mekanizmalar keşfetmesi anlamına geliyor. Kanser hastalarının süreçleri çok sıkıntılı, dolayısıyla ilaç üretimleri çok hızlı olmalı. FDA kurumunda 15 sene gibi bekleyen onaylar olacağına, 5-6 yıl ve daha altına inebilen ilaç üretim kabullerinin olması çok çok önemli. En önemli gayelerimizin başında bu yer alıyor. Dolayısıyla ülkemizde çok hızlı üretilebilecek moleküller, ilaçlar olması insan sağlığı açısından çok önemli bir yere sahip ve bunun için bizler gece gündüz çabalıyoruz" şeklinde konuştu.