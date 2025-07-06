Türk bilim insanlarından sağlıkçılara kolaylık sağlayacak eldiven

"Sayım eldiveni, sterilitenin korunması ve sayım güvenliğinde avantaj sağlayacak"

Yapılan eldivenle ilgili bilgiler veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Yılmazel, "Buluşumuzun adı 'sayım eldiveni.' İlgili olduğu teknik alan steril eldiven kullanım alanıdır. Steril eldiven, tek kullanımlık, steril paketlerde ambalajlanmış olarak üretilen tıbbi bir sarf malzemesidir. Bu eldiven, vücudun steril alanlarına müdahale edilmesi gereken durumlarda açık bir yara bakımı, idrar sondası takılması ve cerrahi operasyonlar gibi sağlık personeli tarafından giyilmesi zorunlu olan bir üründür. Ayrıca kullanılan tıbbi malzemelerin sterilitesinin korunmasının gerektiği durumlarda da steril eldiven kullanımı şarttır. Bu eldivenlerin, giyme ve çıkarma talimatlarına uygun biçimde kullanılması büyük önem taşır. Aksi takdirde enfeksiyon riski artabilir. Sayım eldiveni buluşumuz, yalnızca ameliyathanelerde değil, sterilitenin korunmasının yanı sıra sayım işlemlerinin doğru ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesi açısından da avantaj sağlayacak şekilde tasarlanmıştır" dedi.