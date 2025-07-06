Türk bilim insanlarından sağlıkçılara kolaylık sağlayacak eldiven
Çorum Hitit Üniversitesi'nden bilim insanları, ameliyatlarda ve cerrahi operasyonlarda malzemelerin sayımını kolaylaştıracak sayım eldiveni geliştirdi.
Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi'nde sağlık alanında çalışmalar yürüten öğretim üyeleri Prof. Dr. Gülay Yılmazel, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Çalmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Remziye Cici tarafından ameliyatlar sırasında malzeme sayımını kolaylaştıraracak eldiven tasarlandı.
Tasarlanan eldiven özellikle ameliyathanelerde sterilitenin korunmasını sağlayarak, sayım işlemlerinin doğru ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacak. Ameliyatlarda not alacak alanların az olması sebebiyle sayım eldiveni malzeme sayımı sırasında hem sağlık çalışanları için büyük kolaylık sağlayacak hem de steril alanın korunmasını sağlayacak. Dünyada bir ilk olarak tasarlanan eldiven, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tasarım tescili aldı. Ürünün faydalı model tescili için başvuru sürecinin de devam ettiği belirtildi.
Ameliyatlarda sayım notlarının yazılabileceği alanların az olması sebebiyle sayım eldiveni, malzeme sayımı sırasında hem sağlık çalışanları için büyük kolaylık sağlayacak hem de steril alanın korunmasını sağlayacak. Sayım eldiveni, üst kısmına yerleştirilen bir cep sayesinde işlev görüyor. Steril kalemle cebin üzerine yazılan yazı, içindeki not kağıdına geçiyor. Bu sayede not kağıdı çıkartılmadan steril bir şekilde işlem yapılabiliyor.
"Sayım eldiveni, sterilitenin korunması ve sayım güvenliğinde avantaj sağlayacak"
Yapılan eldivenle ilgili bilgiler veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Yılmazel, "Buluşumuzun adı 'sayım eldiveni.' İlgili olduğu teknik alan steril eldiven kullanım alanıdır. Steril eldiven, tek kullanımlık, steril paketlerde ambalajlanmış olarak üretilen tıbbi bir sarf malzemesidir. Bu eldiven, vücudun steril alanlarına müdahale edilmesi gereken durumlarda açık bir yara bakımı, idrar sondası takılması ve cerrahi operasyonlar gibi sağlık personeli tarafından giyilmesi zorunlu olan bir üründür. Ayrıca kullanılan tıbbi malzemelerin sterilitesinin korunmasının gerektiği durumlarda da steril eldiven kullanımı şarttır. Bu eldivenlerin, giyme ve çıkarma talimatlarına uygun biçimde kullanılması büyük önem taşır. Aksi takdirde enfeksiyon riski artabilir. Sayım eldiveni buluşumuz, yalnızca ameliyathanelerde değil, sterilitenin korunmasının yanı sıra sayım işlemlerinin doğru ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesi açısından da avantaj sağlayacak şekilde tasarlanmıştır" dedi.