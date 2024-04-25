Türkiye çöl tozuyla kaplandı: İşte risk grubundaki kişiler
Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Yaşamı olumsuz etkileyen toz taşınımıyla ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, risk grubundaki kişileri açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklenildiği açıklandı. Kuzey Afrika’dan beklenen çöl tozlarının hava kirliliği ve görüş mesafesini düşürmesine karşı yerel yönetimler vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ayrıca uzmanlar toz taşınımına uzun süreli maruz kalınması durumunda solunum yetmezliğine varabilecek rahatsızlıklar nedeniyle en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini dile getirdi.
Solunum ve kronik rahatsızlığı bulunanların yanı sıra yaşlılar, hamileler ve çocukların risk altında bulunduğunu ifade eden uzmanlar, mümkün olduğunca toz taşınımı geçene kadar dışarı çıkılmaması, mecburi durumlarda ise maske takılması gerektiğini kaydetti.