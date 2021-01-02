Türkiye de listede! İşte koronavirüs mutasyonu görülen ülkeler
İlk olarak İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış türü Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeye sıçradı. İşte o ülkeler...
İNGİLTERE - İRLANDA
İngiltere, Eylül ayında corona virüsün yeni varyantını bildiren ilk ülke oldu.
Aralık ayında Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni varyantın "kontrolden çıktığını" söyledi. Hancock, hükümeti daha sıkı karantina tedbirleri almaya ve birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getirmeye çağırdı.
İrlanda Başbakanı Micheal Martin Çarşamba günü televizyonda yaptığı bir konuşmada, ülkede corona virüsün yeni varyantının tahmin edilebilecek en kötü seviyede yayıldığını açıklarken herhangi bir rakam vermekten kaçındı.
HOLLANDA - BELÇİKA
Hollanda, İngiltere'den sonra corona virüsün yeni varyantının bulduğunu açıklayan ilk Avrupa ülkelerinden biri oldu.
22 Aralık'ta Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, yeni varyantın Amsterdam bölgesinde iki vakada bulunduğunu söyledi.
Afp’ye göre, Belçika’da Aralık başında en az dört kişide corona virüsün yeni varyantı tespit edildi.
Belçika Sağlık Bakanlığı sözcüsü Yves Van Laethem, "Tespit edilen sayı çok değil ama daha fazla olması da imkansız değil" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün 15 kişide corona virüsün yeni varyantının tespit edildiğini açıkladı. Koca, kişilerin karantina altına alındıklarını belirtti.
Koca, İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs tespit edilmesi üzerine, bu ülkeden yurda girişlerin geçici olarak tamamen durdurulduğunu duyurdu.