Türkiye dünya tıp tarihine geçti: Bu ameliyat dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı!
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibi tarafından tıp literatürüne geçen dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleştirildi. Yaklaşık 22 saat süren ve 16 ameliyatın eş zamanlı yürütüldüğü operasyonla 8 hasta sağlığına kavuştu.
Kaynak: DHA
Malatya, organ nakli alanında küresel bir tıp merkezi olma unvanını, dünya tıp literatürüne geçen dev bir operasyonla bir kez daha kanıtladı
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. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, uygun bağışçısı bulunmayan hastalar için uygulanan çapraz nakil sistemini bir adım daha ileri taşıyarak dünyanın ilk eş zamanlı 8'li çapraz karaciğer naklini başarıyla tamamladı.
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Farklı ailelerden gelen 8 verici (donör) ve 8 alıcının katıldığı operasyonda, tam 16 ameliyat eş zamanlı olarak yürütüldü.
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Multidisipliner bir yaklaşımla, alanında uzman geniş bir tıbbi ekibin katılımıyla gerçekleştirilen cerrahi süreç yaklaşık 22 saat sürdü.
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