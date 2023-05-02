Türkiye için kırmızı alarm! DSÖ'ye göre Avrupa 2'ncisiyiz!

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son verilerine göre Türkiye'nin 2023 Şubat ayı sonu itibariyle 'bildirilen kızamık vaka sayısına göre' 466 kişi ile Avrupa'da ikinci sırada olduğunu, birinci sırada ise Tacikistan'ın yer aldığını söyledi.