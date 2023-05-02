Türkiye için kırmızı alarm! DSÖ'ye göre Avrupa 2'ncisiyiz!
Prof. Dr. Yavuz, Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kızamık vakalarında Avrupa ikincisi olduğunu açıkladı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son verilerine göre Türkiye'nin 2023 Şubat ayı sonu itibariyle 'bildirilen kızamık vaka sayısına göre' 466 kişi ile Avrupa'da ikinci sırada olduğunu, birinci sırada ise Tacikistan'ın yer aldığını söyledi.
DHA'nın haberine göre Prof. Dr. Yavuz, "2013 yılında da kızamık salgını olmuştu Türkiye'de. O zaman Avrupa'dan gelmişti; biz çocukluk çağı aşılamasında çok iyiyiz gerçekten. Avrupa'da kızamıkta 'vaka şampiyonasında' olacağımız hiç aklıma gelmezdi" dedi.
Prof. Dr. Yavuz, özellikle Kovid sonrası dönemde artan aşı karşıtlığı veya kararsızlığı nedeniyle yaşanan bu durumun önüne geçilebilmesi için çocukluk çağı aşılamaları konusunda yeniden aktif kamusal kampanyalar düzenlenmesi, kararsız kesimin çocukluk çağı aşılarını eksiksiz yaptırmalarının sağlanması gerektiğini kaydetti.
Türkiye, çocukluk çağı aşılamasında yüzde 98'lik bir oranla uzun süre Avrupa'da ilk üçte yer aldı.