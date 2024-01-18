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Türkiye sigara kullanımında artık dünya birincisi

Türkiye’de, kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında 17,1 ile dünya birincisi oldu. Türkiye'yi 15.7 adet ile Yunanistan takip etti.

Türkiye sigara kullanımında artık dünya birincisi - Resim: 1

Dünya genelinde 2 milyar insanın sigara ve diğer tütün ürünlerinin bağımlısı olduğunu belirten uzmanlar, 2018-2023 Tütün Kontrolü Planı'na göre Türkiye'de sigara içenlerin sayısının 15 milyondan fazla olduğunu belirtti. 

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Türkiye sigara kullanımında artık dünya birincisi - Resim: 2

Türkiye’de 15 yaş ve üzeri toplam nüfusta her 4 kişiden en az 1'inin sigara kullandığı belirtilen açıklamada; bu orana göre yaklaşık 20 milyona yakın kişinin düzenli sigara içicisi olduğu açıklandı.

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Türkiye sigara kullanımında artık dünya birincisi - Resim: 3

Türkiye’de, kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında 17,1 ile dünya birincisi olduğu belirtildi. 

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Türkiye sigara kullanımında artık dünya birincisi - Resim: 4

Bu rakamın Yunanistan’da 15.7, İsrail’de, 15.5 ile Japonya ve Avusturya’da 15.4 adet olduğu açıklandı.

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