Türkiye'de de kullanılan koronavirüs aşısı ile ilgili çarpıcı araştırma sonucu
Amerikalı bilim insanları, mesajcı ribonükleik asit (mRNA) bileşimi içeren yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılarının, vücuttaki antikor seviyesi düştükten sonra dahi bağışıklık sağlayabileceğini bildirdi.
Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve Amerikan Moderna'nın geliştirdiği türden genetik aşıların bağışıklık yaratmak için yalnızca antikorlara dayanmadığını vurgulayan araştırmacılar, hücre düzeyinde uyarılan bağışıklık tepkilerinin hastalığa karşı daha uzun süreli koruma sağladığını belirtti.
Araştırmacılar, bu türden aşıların vücuttaki antikor seviyesinin zaman içinde doğal olarak azalması halinde dahi hastalığa karşı koruma sağlayabileceğini, bu yüzden her yıl yeniden aşı olmanın veya bağışıklığı güçlendirici dozla desteklemenin gerekli olmayabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Washington Üniversitesinden bağışıklık bilimci Ali Ellebedy, yapılan araştırmalarda Covid-19'u hafif geçiren hastalarda dahi kandaki plazma hücrelerinin iyileşmenin ardından kemik iliğine yerleşerek uzun süre antikor üretmeye devam ettiğinin gözlendiğini belirtti.
Benzer kan hücresi yapılanmasının aşı olanlarda da gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Ellebedy, öte yandan hücre düzeyinde bağışıklık sağlayan B hücrelerinin, vücuttaki antikor seviyesinin düşmesinin ardından dahi yeni antikor üretmek üzere devreye girebileceğini kaydetti.