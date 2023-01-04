Türkiye'de vaka sayıları patladı; bitmek bilmeyen gribin nedeni bulundu!

Eskiye nazaran daha uzun süren solunum yolu rahatsızlıklarının nedenini açıklayan Opr. Dr. Yusuf Şentürk şunları söyledi:

“Bu sene 3'lü bir salgınla karşı karşıyayız. Çok bilinmese de Covid-19 yine pik düzeyinde. Bunun yanında grip ve beta enfeksiyonu da yoğun bir şekilde görülüyor."