Türkiye'de vaka sayıları patladı; bitmek bilmeyen gribin nedeni bulundu!
Kulak, Burun ve Boğaz(KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, normalin aksine uzun süren solunum yolu hastalıklarının bir hastalık değil, birden çok hastalığa ardışık olarak yakalanma sonucu oluşabileceğini söyledi.
Türkiye genelinde ve Samsun'da son aylarda acil servis ve polikliniklerde solunum yolu hastalıklarına bağlı şikayetler oldukça arttı.
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Vatandaşlar kamu ve özel hastanelerde tedavi ve tanı alabilmek için eskiye nazaran uzun kuyruklar oluşturdu.
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Konu hakkında açıklamalarda bulunan Medicana Intarnational Samsun Hastanesi KBB Hastalıkları Kliniği'nden Opr. Dr. Yusuf Şentürk, önemli uyarılarda bulundu.
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Eskiye nazaran daha uzun süren solunum yolu rahatsızlıklarının nedenini açıklayan Opr. Dr. Yusuf Şentürk şunları söyledi:
“Bu sene 3'lü bir salgınla karşı karşıyayız. Çok bilinmese de Covid-19 yine pik düzeyinde. Bunun yanında grip ve beta enfeksiyonu da yoğun bir şekilde görülüyor."
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