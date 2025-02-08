Türkiye'de yeni salgın alarmı: 3 gün süren bu belirtileri gören hastaneye başvursun

Özlü, “Aslında kuzey yarımküre ülkelerinde her sene yaşanan mevsimsel döngü üzerindeyiz pik yaptığı zamanları yaşıyoruz. Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar genelde Ekim ayından itibaren yükselmeye başlıyor. Aralık ve Ocak gibi pik yapıyor. Daha sonra yavaş yavaş azalarak Nisan, Mayıs gibi kayboluyor. Şu anda o piki yaşıyoruz. Türkiye'de de çok fazla vaka var. Avrupa ve Amerika'da da yine vaka sayılarında artışlar var. Bu alışmadığımız, şaşırtıcı bir olay değil. Genel itibarıyla pek çok virüsün aynı ayna salgın yaptığını görebiliyoruz. En çok İnfluenza A görüyoruz. Ama onun dışında Parainfluenza, norovirüs, RSV, korona, Covid-19'a neden olan sars-cov 2 gibi virüsler var. Bu tür virüsler zaman zaman belli oranlarda karşımıza çıkıyor. Genel olarak hafif üst sonulum yolu enfeksiyonu gibi soğuk algınlığı, nezle gibi görüyoruz. Ama bazen hastalar göğse indi diyor. Hırıltı ve göğüs darlığı ile geliyorlar. Baktığımızda bronşit gibi tablolar görebiliyoruz. Ama bunlardan daha kötüsü zatürre. Son zamanlarda zatürre ile gelen epeyce vakamız oldu. Bu anlamda yatış verdiğimiz hastalar var. Özellikle bebeklerde, 65 yaş ütünde ve kronik hastalığı olanlarda bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda ağır seyredebiliyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla acilde, çocuk ve yetişkin polikliniklerinde yoğunlaşma var. Bu her yıl yaşadığımız döngüsel durumu yansıtıyor. Dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.