Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma
Son 1 ayda; ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle acil servislere yapılan başvurular ciddi derecede artarken yeni bir salgın alarmı verildi...
Acil servisler bugünlerde; ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle yapılan başvurularla dolup taşıyor. Bu tür vakalarda ciddi manada artış yaşanırken, uzun süre hastalığı geçmeyen ve tedirgin olan vatandaşlar soluğu hastanelerde alıyor.
Son 1 ayda; ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle acil servislere yapılan başvurular ciddi derecede artarken, Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, “Sadece bizim görev yaptığımız hastaneye günde 20-30 vaka geliyor. Son bir ay içerisinde bir artışla karşı karşıyayız. İshal süresinin uzadığı vakalar, ishalde kan varsa, ateşleri varsa bu hastanın mutlaka tetkik edilmesi lazım” dedi.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, “Son bir aydır ishal vakalarında artış görüyoruz. Daha fazla hastanemize başvuru oluyor. Son bir ay içerisinde böyle bir artışla karşı karşıyayız” dedi.
Prof. Dr. Ersin Aksay, “Çoğu hastamızın başvuru şikayeti ishal. Bazı hastalarda; bulantı, kusma, ateş yüksekliği, ateşi yüksek olan hastalarda yaygın kas, kemik ağrısı, uzamış ishallerde sıvı kaybına bağlı yorgunluk, halsizlik ortaya çıkıyor. Bizim hastanemizde günde 20-30 vakaya rastlıyoruz. Bunlar aslında virüs hastalıklarına bağlı, viral hastalıklara bağlı ortaya çıkıyor. Az bir kısmı bakteriyel, bir kısmı parazitsel enfeksiyonlar; ama hasta bazında düşünürsek, bunlarda ileri inceleme, teknik yapmadan sadece öyküye bakarak hangi etkenle enfekte olduklarını anlamamız gerçekten güç; ama çoğu viral hastalıklar olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.