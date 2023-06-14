Türkiye'de yeni salgın alarmı: İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, Cerrahpaşa Çocuk Kliniği'ne 4.5 ayda 22 kızamık vakası geldiğini dile getirdi. Çokuğraş, vakaların 11 tanesinin aşısız, 11 tanesinin aşılı olduğunu belirterek, "Bu 22 vakanın 3 tanesi yabancı uyruklu ama çoğunluğu Türk. Bir kere aşısızlar ciddi risk altında. Ama aşılı olmak da her zaman çok yeterli değil. Koruyuculuğu yüzde 96-98 gibi. Yani 100 çocuğa aşı yaparsanız bunlardan 3-4 tanesi korunamıyor." dedi.