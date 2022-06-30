Türkiye'deki ilk vaka sonrası uzmanından maymun çiçeği uyarısı: İşte en riskli grup!
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, dünyada endişelere yol açan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarılarda bulundu.
Maymun çiçeğinden korunmak isteyenlere önerilerde bulunan Doç. Dr. Koçak, “Şu an bulunan virüsün yüzde kaç ölümcül olduğu bilinmiyor. Ancak koronavirüsten nasıl korunduysak yine aynı tedbirleri alsınlar. Bu virüsten de korunmak istiyorlarsa maske taksınlar” diye konuştu.
Maymun çiçeği virüsü hakkında bilgiler veren İstanbul Çamlıca Medicana Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, genellikle hafif seyreden hastalık olduğunu ve tedavi olmaksızın birkaç haftada iyileşildiğini söyledi. Doç. Dr. Koçak, “Maymun çiçeği hastalığı insanlar da dahil olmak üzere, bazı hayvanlarda görülen; maymun çiçeği virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. İki türü bulunan virüsün Kongo türünün yüzde 10 ölümcül olabilirken Birleşik Krallık salgınında doğrulanan Batı Afrika türünün ölüm oranı yaklaşık yüzde1'dir. Son salgında henüz ölüm bildirilmemiştir” açıklamasını yaptı.
“BOYUNDA ŞİŞLİK, SIRT AĞRISIYLA KENDİNİ GÖSTERİR”
Şimdiye kadar Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında nadir görülen maymun çiçeğinin ilk belirtileri anlatan Doç. Dr. Koçak, “Ateş, baş ağrısı, boyunda şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsizliktir. Daha ciddi vakalarda, genellikle yüzde ve genital bölgede su çiçeği ve çiçek hastalığında görülenlere benzeyen bir döküntü gelişebilir. Maymun çiçeği ile enfekte olanlarda genellikle enfeksiyondan 4 ila 20 gün sonra belirtiler görülmeye başlar. Orta ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu vardır. İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir” dedi.
“MAYMUN, SİCAP VE SIÇANLA TEMASTA YAYILABİLİR”
Doç. Dr. Koçak, "Bu virüs; insandan insana bir kişiden diğerine lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi şeylere temas yoluyla; deri sıyrıkları, solunum yolu, göz, burun veya ağız yoluyla bulaşabilir. Cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla da bulaşabilir. Virüs ayrıca bulaştığı maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi hayvanlar yoluyla da yayılabilir. Yetersiz pişmiş enfekte hayvanların etlerini yemek de olası bir risk faktörüdür. Hamile anneden çocuğuna, fetüse plasenta yoluyla da bulaşabilir. Kuluçka süresi (enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan aralık) genellikle 6 ila 13 gün arasındadır, ancak 4 ila 20 gün arasında değişebilir" açıklamasını yaptı.