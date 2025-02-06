Türkiye'deki peş peşe ölümler sonrası uzmanlardan hayati uyarı
Son olarak dün İstanbul'da bir kişinin ölümüne yol açtığı iddia edilen "sarı serum" kullanımı için uzman isimlerden hayati bir uyarı geldi.
Son dönemde hastane veya klinik dışında, doktor kontrolü olmadan damar içi serum uygulamalarına yönelen vatandaşlar, ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle halk arasında "sarı serum" olarak bilinen ilaç karışımlarının bilinçsizce kullanılması, anafilaktik şok başta olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Uzmanlar, kısa sürede iyileşme vaadiyle sunulan bu uygulamaların ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Halk arasında sarı serum olarak adlandırılan uygulamanın genellikle C ve B vitaminleri, magnezyum, çinko gibi bazı vitamin ve mineralleri içeren serumlardan oluştuğunu belirten İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, "Sarı serumun içeriği sabit olmayıp, kişinin sağlık durumuna ve doktorun önerisine göre farklı bileşenler eklenebilir. Bu serumlar genellikle bağışıklık sistemini desteklemek, yorgunluğu azaltmak, kronik hastalıklara karşı direnci artırmak amacıyla uygulanmaktadır. Ancak bilinmelidir ki, bu tür takviye tedaviler tıbbi bir gereklilik durumunda ve doktor kontrolünde yapılmalıdır" diye konuştu.
Bu serumların her hastada aynı etkiyi göstermediğini, her bireyin bağışıklık sistemi ve metabolizmasının farklı olduğu için bazı kişilerde yan etkilere yol açabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Ali Kutlu, şunları söyledi:
"Bu serumun özellikle alerjik bünyeye sahip olanlar, kronik hastalıkları olanlar (şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalıkları), hamileler ve emziren anneler için doktor önerisi olmadan kullanılması sakıncalı olabilir. Bazı kişilerde tansiyon düşüklüğü, mide bulantısı, baş dönmesi gibi yan etkiler görülebilir. Ayrıca, böbrek ve karaciğer üzerine ek yük getirebileceği için dikkatli olunmalıdır. Unutulmaması gereken en önemli nokta, her bireyin bağışıklık sistemi ve metabolizmasının farklı olduğudur. Bir kişiye iyi gelen bir uygulama, diğer bir kişide alerjik reaksiyonlara, tansiyon değişikliklerine ya da böbrek ve karaciğer üzerinde ek yük oluşturarak sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden bağışıklık güçlendirme amacıyla bilinçsizce uygulanan serum tedavileri risk oluşturabilir".