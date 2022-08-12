Türkiye'deki sivrisineklerde ölümcül hastalık alarmı!

Etkili olduğu ortamlarda kaşıntı ve yaralara neden olan zararlı böcek türünün, ülkede olası dağılım alanları, yayılım hızı ve mücadelesi gibi konularda araştırmalar yapan ekip, TÜBİTAK ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen projeler de geliştirdi. Araştırmalarda ekip, 'aedes' türünün yayılımının, Gürcistan sınırından Karadeniz sahili kentlerinden İstanbul'u da geçip, Bulgaristan sınırına kadar uzandığını; Yalova, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'da da yayılım varlığını tespit etti.