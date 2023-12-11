Uzma isim uyardı: 30 yaşından sonra kadınlarda bu hastalık riski artıyor

Rahim ağzı kanseri tarama programlarımız var. Bu programlar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının önerdiği 30 yaşından sonra 65 yaşına kadar her 3 yılda bir smear tarama veya her 5 yılda bir smear ile hpv virüs taraması yapılmalıdır” dedi.