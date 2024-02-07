Uzman isim en tehlikeli virüsleri açıkladı!
Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiye neden olabilecek hastalıklar için belirttiği "X" hastalığı paniğe neden olurken uzman isim tehlikeli virüsleri açıkladı.
X hastalığı teriminin yıllar önce bilim insanlarının Ebola virüsü gibi bilinen tehditler yerine, bilinmeyen bulaşıcı tehditlere karşı tıbbi önlemler üzerinde çalışma sağlamak amacıyla ortaya atıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, “DSÖ’nün Ar-Ge planı listesinde yer alan tehlikeli virüsler arasında Covid-19, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü hastalığı, Lassa ateşi, MERS ve SARS, Nipah ve henipaviral hastalıklar, Rift Vadisi Ateşi ve Zika yer alıyor” dedi.
İlk olarak 2017 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) öncelikli patojenler listesine soktuğu X Hastalığı, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus tarafından gündeme getirildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, X Hastalığı üzerine yapılan çalışmaların Covid pandemisinde tüm dünyanın hızla reaksiyon almasını sağladığının altını çizerek, “X Hastalığı terimi, yıllar önce bilim insanlarının Ebola virüsü gibi bilinen tehditler yerine bilinmeyen Covid-19'a neden olan yeni koronavirüs gibi bulaşıcı tehditlere, karşı tıbbi önlemler üzerinde çalışmalarını sağlamak amacıyla ortaya atıldı. Amaç, aşılar, ilaç tedavileri ve teşhis testleri de dâhil olmak üzere, gelecekte salgın veya pandemi potansiyeline sahip durumlara yanıt olarak hızla uyarlanabilecek ve konuşlandırılabilecek teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmek” şeklinde konuştu.
X HASTALIĞI NEDİR?
Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış “X hastalığı, şu anda bilinmeyen, ancak ciddi bir mikrobik tehdidin neden olduğu hastalığa verilen bir ad. Dünya Sağlık Örgütü, 2017 yılında Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Ebola gibi bilinen katillerin yanı sıra, araştırma için en öncelikli patojenlerin kısa listesine X Hastalığını da ekledi” dedi.