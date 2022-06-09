Uzman isim maymun çiçeği hakkında konuştu: Ciddi hastalık riski...
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Suzan Saçar, maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Tüm dünyayı korkutup yeni bir pandemi endişesi yaşatan maymun çiçeği virüsü hakkında bilinen ve bilinmeyen şeyleri Prof. Dr. Saçar anlattı. Söyledikleriyle, son zamanlarda salgın hakkında en çok sorulan sorulara yanıt vermiş oldu. İşte maymun çiçeği virüsünden korunma yöntemleri...
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Suzan Saçar, maymun çiçeği virüsünün Covid-19 gibi belirtisiz enfeksiyona yol açmadığını belirterek; “Maymun çiçeği virüsüne bağlı pandeminin olması beklenmemektedir” dedi. ‘Maymun çiçeği’ virüsünün öyküsü ve belirtileri hakkında bilgiler veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Suzan Saçar, “Tüm dünyada Covid-19 salgını ile mücadeleye devam ederken, yeni bir salgın ile ilgili bilgiler ve uyarılar gelmeye başladı.
Bu yıla kadar Afrika'da her yıl birkaç yüz maymun çiçeği hastalığı olgusu ortaya çıkmaktaydı ve zaman zaman diğer kıtalarda da, enfekte hayvanlar veya insanlar aracılığıyla taşınması sonucu az sayı da olgu kümeleri görünmekteydi. Ancak son 1ayda özellikle Avrupa kıtasında çok sayıda vaka görüldü ve bu durum da tüm dünyanın dikkatinin bu hastalığa odaklanmasını sağladı.” dedi.
“Enfekte kişiden veya virüsle kontamine olmuş hayvansal ürünler ve cansız maddelerle temas sonucu bulaşıyor”
Maymun çiçeği virüsünün çoğu olguda kendi kendini sınırlayan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Suzan Saçar, şu bilgileri aktardı:
“Kuluçka süresi genelde 7-14 gün olup, 5-21 gün arasında da değişebilmektedir. Maymun çiçeği hastalarının çoğunda yalnızca ateş, vücut ağrıları, titreme ve yorgunluk olur. Daha ciddi seyirli hastalığı olan kişilerde, vücudun diğer bölgelerine de yayılabilen yüz ve ellerde kızarıklık ve döküntülü lezyonlar gelişir. Hastalık 2-4 hafta sürer. Yüzde 1 oranında hastanın kaybedilme riski vardır. Maymun çiçeği virüsü, enfekte hayvandan, enfekte kişiden veya virüsle kontamine olmuş hayvansal ürünler ve cansız maddelerle temas sonucu bulaşır. Virüs ayrıca plasenta yoluyla anneden fetüse geçer. Maymun çiçeği virüsü, insanlar arasında öncelikle döküntülü lezyonlar veya vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla yayılır. Ayrıca uzun süreli, yüz yüze temas sırasında solunum salgılarıyla da yayılabilir.