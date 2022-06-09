Uzman isim maymun çiçeği hakkında konuştu: Ciddi hastalık riski...

Bu yıla kadar Afrika'da her yıl birkaç yüz maymun çiçeği hastalığı olgusu ortaya çıkmaktaydı ve zaman zaman diğer kıtalarda da, enfekte hayvanlar veya insanlar aracılığıyla taşınması sonucu az sayı da olgu kümeleri görünmekteydi. Ancak son 1ayda özellikle Avrupa kıtasında çok sayıda vaka görüldü ve bu durum da tüm dünyanın dikkatinin bu hastalığa odaklanmasını sağladı.” dedi.

“Enfekte kişiden veya virüsle kontamine olmuş hayvansal ürünler ve cansız maddelerle temas sonucu bulaşıyor”

Maymun çiçeği virüsünün çoğu olguda kendi kendini sınırlayan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Suzan Saçar, şu bilgileri aktardı: