Uzman isimden havuzlar için kabus uyarısı

Üst solunum yolu enfeksiyonunun tedavi edilmemesi durumunda hayati tehlike doğuracak ciddi komplikasyonlara bile sebep olabileceğini aktaran Op. Dr. Muammer Doğan, "Üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında sinüslerin enfekte olması bir komplikasyon olarak sinüzite yol açabilir. Tedavi edilmezse, sinüzit kronik hale gelebilir ve tekrarlayan enfeksiyonlara yol açabilir. Enfeksiyon bazen orta kulağa yayılabilir ve orta kulak enfeksiyonuna neden olabilir. Önlem alınmazsa enfeksiyon kronik hale gelebilir ve işitme kaybına, dengesizliğe veya diğer komplikasyonlara yol açabilir. Nadir durumlarda, üst solunum yolu enfeksiyonları alt solunum yollarına inerek bronşları ve akciğerleri etkileyebilir. Bu, bronşit veya pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Ciddi vakalarda, alt solunum yolu enfeksiyonları hayatı tehdit edici boyuta dahi gelebilir. Zayıf bağışıklık sistemine sahip olanlar veya altta yatan kronik sağlık sorunları olanlar gibi riskli gruplarda kalp problemleri veya sinir sistemi enfeksiyonları gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir." şeklinde konuştu.