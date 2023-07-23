Uzman isimden havuzlar için kabus uyarısı
Hava sıcaklıklarının hızla artmasıyla birlikte serinleme ihtiyacı insanların havuzlara ve kontrolsüz klima kullanımına yönelmesine sebep olurken, havuz kullanımının artmasıyla birlikte korkutan uyarı da geldi.
Hava sıcaklıklarında yaşanan mevsim normallerinin üzerindeki artış sonrası hava değişimlerinden dolayı üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarıyla sıklıkla karşılaşılabildiğini söyleyen Op. Dr. Muammer Doğan, "Üst solunum yolu enfeksiyonları genellikle soğuk algınlığı, grip veya sinüzit gibi hastalıkları içerir. Bu enfeksiyonlar genellikle viral veya bakteriyel kaynaklı olabilir. Dolayısıyla özellikle yaz döneminde bağışıklığı korumaya yönelik düzenli beslenmenin yanı sıra hijyen önlemlerini de göz ardı etmemek gerekir" dedi.
Yaz aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan bazı faktörleri de sıralayan Op. Dr. Doğan, "Havuz veya deniz suyunda bulunan bakteriler veya virüsler, solunum yollarına temas ederek enfeksiyona yol açabilir. Özellikle yüzme havuzlarında klor kullanımı enfeksiyon riskini azaltabilir, ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Yaz aylarında seyahat etme gibi aktiviteler farklı bölgelerdeki insanlarla temas etme ve yeni mikroorganizmalarla karşılaşma olasılığını artırabilir. Kontrolsüz klima kullanımı kaynaklı ve mevsimsel hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir" açıklamasında bulundu.
Tatilde çok sayıda insanın girdiği klorlu havuz kullanımlarında dikkatli olunması gerektiğini belirten Doğan, "Havuz kullanımı sonrasında riski en aza indirmek için temiz su ile vücudunuzu yıkayarak klorlu havuz suyundan arının. En önemlisi de sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün. Bağışıklığınızı güçlendirmek için dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stresten uzak durmak hastalıklardan korunmak için büyük önem taşımaktadır." dedi.
Üst solunum yolu enfeksiyonunun tedavi edilmemesi durumunda hayati tehlike doğuracak ciddi komplikasyonlara bile sebep olabileceğini aktaran Op. Dr. Muammer Doğan, "Üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında sinüslerin enfekte olması bir komplikasyon olarak sinüzite yol açabilir. Tedavi edilmezse, sinüzit kronik hale gelebilir ve tekrarlayan enfeksiyonlara yol açabilir. Enfeksiyon bazen orta kulağa yayılabilir ve orta kulak enfeksiyonuna neden olabilir. Önlem alınmazsa enfeksiyon kronik hale gelebilir ve işitme kaybına, dengesizliğe veya diğer komplikasyonlara yol açabilir. Nadir durumlarda, üst solunum yolu enfeksiyonları alt solunum yollarına inerek bronşları ve akciğerleri etkileyebilir. Bu, bronşit veya pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Ciddi vakalarda, alt solunum yolu enfeksiyonları hayatı tehdit edici boyuta dahi gelebilir. Zayıf bağışıklık sistemine sahip olanlar veya altta yatan kronik sağlık sorunları olanlar gibi riskli gruplarda kalp problemleri veya sinir sistemi enfeksiyonları gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir." şeklinde konuştu.