Uzman isimden kronik rahatsızlığı bulunanlara ''uçak'' uyarısı

'KABİN İÇİNDE BASINÇ DÜŞÜYOR, OKSİJEN AZALIYOR'

Uçak içinin havada yaşanılan ortamla benzer olmadığını kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Kabin içi şartlar, normal atmosfer koşulundaki şartlar ile benzemiyor. Çünkü kabin içinde basınç düşüyor, oksijen azalıyor ve ozon artıyor. Kuruluk var, radyoaktivite artıyor. Uçak içerisinde var olan bu koşullar, sağlık açısından da riskler oluşturuyor. Örneğin, susuzluk. Normalde soluduğumuz hava, yüzde 21,5 oksijen içeriyor. Ama uçak içerisinde bu oran yüzde 14,5 civarında bulunuyor. Oksijenin azalması, kanda oksijenin de azalmasına neden oluyor. Bu da zaten oksijensizlik sorunu yaşamakta olan kalp ve akciğer hastalarında ciddi sorunlara yol açabiliyor. Onun dışında basınç azalması da özellikle yeni opera olmuş ya da daha önce akciğerinde hava kisti bulunan ya da yeni cerrahi geçirenlerde soruna yol açabiliyor. Pıhtılaşma sorunu olanlar, hareketsizliğe bağlı olarak özellikle uzun uçuşlarda pıhtılar olup, bu pıhtılar akciğere atabiliyor. Uçak içinde ciddi bir risk var; bu riskleri iyi yönetmek lazım. Öncelikle risk grubunda olan yolcuların kendi hekimlerine başvurarak, bu uçuşa elverişli olup olmadıklarının değerlendirilmesini istemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.Kronik hastalara önerilerde bulunan Prof. Dr. Özlü, "Aslında uçakla yolculuk yapan herkese bazı genel tavsiyelerim olacak. Kronik bir hastalığınız olmasa bile örneğin akut bir enfeksiyon hastalığı zatürre ya da ortaya çıkmış gelip, geçici bir ameliyat sonrası uçak yolculuğunu tercih etmeyin. Stabil hale gelinceye kadar, kronik olarak yolculuğu kaldıracak elverişli duruma gelinceye kadar, çok zorunlu değilseniz seyahat etmeyin" dedi.