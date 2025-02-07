Uzman isimden ''sarı serum'' kabusu için hayati uyarı

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. İbrahim Aydın, son zamanlarda sarı serumla ilgili ölümle sonuçlanan vakaların yaşandığına dikkat çekerek, "Sarı serum dediğimiz aslında serumun içine bemiks dediğimiz bir vitamin iğnesinin konulmasıdır. Normalde biz grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonu gibi durumlarda hastaya ilaç kullansan da kullanmasan da bir haftada düzelirsin diye anlatırız. Çünkü serumlar genelde sıvı kaybı olanlarda, yeme içme bozukluğu olanlarda verilen şeylerdir. Düz serumun içeriği ya tuzlu su, ya şekerli sudur. Ama gribal sentomu olan hastalarda; bazen antibiyotik, nefes açıcı, burun açıcı şeyleri de seruma katabiliriz. Ateşi yüksek olanlarda özellikle yeme içmesi de iyi değilse serum verebiliyoruz. Ama sarı serum dediğimiz şeyin içindeki o bemiksi çok mecbur olmadıkça biz de uygulamıyoruz. Kendi hastalarıma da çok mecbur kalmadıkça verdiğim bir şey değil" dedi.