Uzmanı tek tek açıkladı: KOAH'ın en yaygın 7 belirtisine dikkat
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 3 milyondan fazla can alan KOAH hastalığıyla ilgili uyarıda bulunan Uzm. Dr. Mesut Subak, KOAH'ın 7 belirtisine dikkat çekti.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), akciğerlerde hava akımının kısıtlanmasına neden olan ilerleyici ve kronik bir solunum yolu hastalığı olarak biliniyor. Sigara kullanımı, hava kirliliği, zararlı gaz ve tozlara uzun süre maruz kalma gibi nedenlerle ortaya çıkan bu hastalık, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, KOAH'ın erken tanısı hayati önem taşırken, toplumda bu konudaki farkındalığın artırılması gerektiği vurgulanıyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Mesut Subak, KOAH hastalığı ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.
Uzm. Dr. Mesut Subak, KOAH'ın en önemli özelliklerinden birinin belirtilerinin zamanla ortaya çıkması olduğunu belirterek, "Hastalar başlangıçta belirtileri fark etmeyebilir. En yaygın belirtileri arasında nefes darlığı, kronik öksürük ve balgam çıkarma bulunuyor. Erken tanı, hastaların yaşam kalitesini koruyabilir ve nefes darlığı gibi belirtilerin kontrol altına alınmasını sağlayabilir. KOAH iki temel hastalığı kapsar: kronik bronşit ve amfizem. Kronik bronşitte bronşlar sürekli iltihaplanır ve balgam üretimi artar. Amfizem ise akciğerlerdeki hava keseciklerinin zarar görmesiyle karakterizedir, bu da oksijen alımını zorlaştırır" ifadelerini kullandı.
"Bu belirtiler varsa doktora başvurmaktan çekinmeyin"
Hastalığın belirtilerine dikkat çeken Uzm. Dr. Subak şunları söyledi: "Fiziksel aktiviteler sırasında ortaya çıkan nefes darlığı en yaygın belirtidir. Hastalık ilerledikçe günlük yaşam aktivitelerinde bile zorlanmalar yaşanabilir. Özellikle sabahları belirginleşen ve uzun süredir devam eden öksürük, KOAH'ın tipik belirtilerindendir.
Balgamlı öksürük yaygındır ve akciğerlerde biriken mukus öksürükle atılmaya çalışılır. Göğüste sıkışma hissi, nefes alma güçlüğü ve buna bağlı yorgunluk da sık görülür.