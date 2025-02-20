Uzmanı tek tek açıkladı: KOAH'ın en yaygın 7 belirtisine dikkat

Uzm. Dr. Mesut Subak, KOAH'ın en önemli özelliklerinden birinin belirtilerinin zamanla ortaya çıkması olduğunu belirterek, "Hastalar başlangıçta belirtileri fark etmeyebilir. En yaygın belirtileri arasında nefes darlığı, kronik öksürük ve balgam çıkarma bulunuyor. Erken tanı, hastaların yaşam kalitesini koruyabilir ve nefes darlığı gibi belirtilerin kontrol altına alınmasını sağlayabilir. KOAH iki temel hastalığı kapsar: kronik bronşit ve amfizem. Kronik bronşitte bronşlar sürekli iltihaplanır ve balgam üretimi artar. Amfizem ise akciğerlerdeki hava keseciklerinin zarar görmesiyle karakterizedir, bu da oksijen alımını zorlaştırır" ifadelerini kullandı.