Uzmanı uyardı: Aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymeyin
Ayakta bulunan bakterilerin ciltteki çatlaklardan vücuda girerek enfeksiyona yol açtığını söyleyen Podolog Beste Altınordu, aynı ayakkabının iki gün üst üste giyilmemesi gerektiğini belirtti. Uzman isim, ayak sağlığını korumanın yollarını anlattı.
Ayak hijyeninin kötü kokuyu önlediğini, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı kalkan görevi gördüğünü belirten Podolog Beste Altınordu, ayak sağlığını korumanın püf noktalarını paylaştı. Altınordu, “Asıl tehlike, ayakta bulunan bakterilerin ciltteki çatlaklardan vücuda girerek enfeksiyona yol açması. Bu nedenle günde en az 1 kez, tercihen 2 kez ayaklarınızı sabunla yıkayın. Parmak aralarını ıslak bırakmayın. Pamuklu ve nefes alan çoraplar tercih edin. Aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymeyin, havalandırın” dedi.
‘AYAKTA BULUNAN BAKTERİLER ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR’
Ayakların gün içinde ayakkabı içinde kapalı kaldığını, terle birlikte nemin arttığını, bunun da bakteriler için ideal ortam yarattığını açıklayan Altınordu, “Bilimsel araştırmalara göre, ayaklarını her gün düzenli yıkayan bireylerin cilt yüzeyinde yaklaşık 8 bin 800 bakteri bulunurken, iki günde bir yıkayanlarda bu sayı 1 milyonun üzerine çıkıyor. Ayak kokusu ise genellikle terle ilişkilendirilse de asıl neden, teri parçalayan bakteriler. Staphylococcus bakterileri terdeki amino asitleri parçalayarak isovalerik asit üretiyor ve bu kimyasal ‘peynirimsi, asidik’ bir kokuya neden oluyor. Bu koku sosyal açıdan rahatsız edici olabilir ancak asıl tehlike, bu bakterilerin ciltteki çatlaklardan vücuda girerek enfeksiyona yol açması” diye konuştu.
‘PARMAK ARALARI MANTARLARIN YERLEŞMESİ İÇİN UYGUN ORTAM’
Ayakta en sık karşılaşılan problemlerden biri de atlet ayağı (tinea pedis) adı verilen mantar enfeksiyonu olduğunu söyleyen Altınordu, “Parmak aralarında nem kaldığında, bu bölge mantarların yerleşmesi için uygun ortam haline gelir. Kaşıntı, kızarıklık, çatlama, şişlik ve kötü koku gibi şikayetlerle karşımıza çıkar” ifadelerini kullandı.
Cilt bariyerinin bozulmasının, bakterilerin derinin alt katmanlarına ulaşmasına neden olduğunu açıklayan Altınordu “Bu da selülit gibi ciddi yumuşak doku enfeksiyonlarına yol açabilir” dedi.
‘DİYABET HASTALARI DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERMELİ’
Diyabet hastalarının ayak hijyenine daha fazla özen göstermesi gerektiğini belirten Altınordu, “Diyabet, kan dolaşımını ve sinir hassasiyetini azaltır. Bu nedenle ayakta oluşan küçük bir yara bile fark edilmeden büyüyebilir. Aynı zamanda bu yaraların iyileşmesi daha uzun sürer. Eğer bakteri veya mantar bulaşırsa, ciddi enfeksiyonlara, hatta ülser veya ampütasyona kadar gidebilecek sonuçlara neden olabilir” diye konuştu.
‘GÜNDE İKİ KEZ AYAK YIKAMAK BAKTERİLERİ KONTROL ALTINA ALIR’
Günde en az bir kez, tercihen sabah ve akşam olmak üzere iki kez ayak yıkamanın bakterilerin kontrol altına alınması açısından büyük önem taşıdığını aktaran Altınordu, “Yıkamanın ardından özellikle parmak aralarının iyice kurulanması gerekiyor. Nemli kalan bölgeler, mantar enfeksiyonlarına davetiye çıkarır. Özellikle atlet ayağı dediğimiz tinea pedis, bu şekilde yayılır” ifadelerini kullandı.