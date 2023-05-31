Uzmanı uyardı: Elektronik sigara ve nargile, sigaradan 50 kat daha zararlı

“GÜNDE 10 SİGARA İÇMEK, AKCİĞER KANSERİ RİSKİNİ 20 KAT ARTIRIYOR”

Sigara tüketiminin sağlık açısından en büyük tehditlerden biri olduğunu söyleyen Dr. Kadıoğlu, “Günde 10 veya daha az sigara içenlerde akciğer kanser riski 20 kat, 4’ten az sigara içenlerde ise 5 kat artıyor. Sigara içmek birçok akciğer hastalığını beraberinde getiriyor. Sigara, akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), bronşit ve amfizem gibi ciddi sağlık sorunlarının başlıca nedenidir. Bu hastalıkların sigara içmeyenlerle kıyaslandığında, sigara içenlerde görüşme sıklığı oldukça fazladır. KOAH, sigara tüketimin en yaygın nedenlerinden biri ve ilerleyici bir hastalık. Nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi semptomlarla kendini gösterir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Sigara tüketiminin en ciddi sonuçlarından biri de akciğer kanseri. Sigara dumanında bulunan kimyasal maddeler, DNA'ya zarar vererek kanser hücrelerinin oluşumunu tetikler. Akciğer kanserinde genellikle erken evrelerde semptomlar görülmez ve hastalık ilerlediğinde tedavi seçenekleri sınırlı olabilir. Bu nedenle sigara kullanımının bırakılması akciğer kanseri riskini önemli ölçüde düşürebilir. Sigara, solunum yolu kanserleri dışında mesane, pankreas, yemek borusu, rahim ağzı kanseri ve akut lösemiye de yol açabilir. Meme ve kolon kanseri riskini de artırabilir” dedi.