Uzmanından insülin direnci için 5 doğal öneri
İnsülin, pankreas adındaki organın, beta hücrelerinden salgılanan bir hormondur. Karbonhidrat içeren bir öğün yediğimizde kandaki şekerin kandan ayrılarak hücre içine girmesini sağlar. Böylelikle kandaki şeker düzeyinin de normal sınırlarda olması sağlanmış olur.
Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Fulya Kayar, insülin direncinde etkili olan 5 doğal öneride bulundu.
Şekerin hücre içine alınması çok önemlidir. Çünkü kanda fazla şeker birikmesi toksik etkilere sebep olur. Vücutta buna bağlı birtakım zararlar ortaya çıkabilir. Bu olduğunda pankreas, kan şekeri seviyesini normal sınırlarda tutmak için daha fazla insülin üretmeye başlar. Bu durum uzun süre devam ederse hücreler insüline gittikçe dirençli hale gelir. Böylece kanda hem insülin hemde kan şekeri seviyeleri normal sınırlarda kalmaz.
İnsülin direncinin en önemli sebebinin kandaki artmış yağ miktarı ve ağırlık fazlalığı olduğuna dair çok çalışma bulunmakta. Bu yüzden de en etkili tedavi yöntemi beslenmeyi düzenlemek ve kilo kaybıdır.
İnsülin Direncinin Belirtileri
· Yemek sonrası fazla bir ağırlık hissi, uyku hali oluşması
· Yemekten sonra şekerin kontrolsüz olarak düşmeye başlamasıyla el titremesi, terleme
· Kilo almanın kontrol edilememesi
· Sık tatlı yeme isteği
· Yorgunluk hissi
· Bel çevresinin giderek genişlemesi
· 'Akantozis Nigrikans' denilen özellikle koltuk altı, kasık, boyun bölgelerinde esmerleşme
· Karaciğerde yağlanma
· Kadınlarda adet düzensizlikleri olarak sıralanabilir.
İnsülin direncinin asıl tedavisi kilo kaybetmek ve sağlıklı beslenmektir. Bu süreçte destek olacak bazı besin ve bitkileri aşağıda sizler için anlattım.
ÇÖREK OTU
İnsülinotropik etkilidir.
Beta hücre fonksiyonu üzerinde indükleyici etkisi vardır, böylece serum insülin seviyelerini artırır. Diyabet hastalığı ile mücadelede çörek otu, pankreasın yenilenmesini destekleyerek antidiyabetik etkileri olduğu gösterilmiştir.
Kullanımı: günde 2 kez 1 yemek kaşığı yoğurt içine 1 tatlı kaşığı eklenerek tüketilmeli.