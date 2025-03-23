Uzmanından kritik uyarı: Ayaktaki masum görünen nasır, kabusunuz olabilir!

DİYABETİK AYAK VE AMPUTASYON RİSKİ

Diyabetik ayak hastalığının tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Doç. Dr. Diktaş, “Eğer tedavi edilmezse, bu yaralar ilerleyebilir ve bacak amputasyonuna kadar gidebilir. Bu nedenle diyabetik ayak hastalarının tedavi süreci, dikkatli ve profesyonel kişiler tarafından yönetilmelidir. Tedavi sürecinde, yaranın iyileşmesi sağlanarak, gerekirse plastik cerrahi müdahalelerle doku kapatma işlemi yapılabilir. Diyabetik ayak hastalarına yönelik tedavilerde, plastik cerrahi tarafından yapılacak Flepameliyatları ile doku kapatılabilir. Ayrıca, ayakkabı seçimi ve hijyen de tedavi sürecinde önemli rol oynar” diye konuştu.